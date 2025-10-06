El calor resiste en Canarias pese al desplome térmico en la Península, según la AEMET

El inicio de semana llega con temperaturas cálidas para la época en casi toda España, pero Canarias seguirá una tendencia distinta.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mientras en la Península los termómetros caerán hasta 10 grados por debajo de lo normal a partir del jueves, el Archipiélago mantendrá un ambiente estable y veraniego, con máximas que oscilarán entre 25 y 27 ºC en zonas costeras y picos de 30 ºC en el sur de Gran Canaria.

La presencia de los vientos alisios, característicos del clima canario, será determinante en esta estabilidad. Soplarán con rachas fuertes o muy fuertes en las vertientes norte y zonas expuestas de las islas, arrastrando nubes bajas pero sin provocar lluvias significativas.

“Las temperaturas se mantendrán estables en Canarias, con una ligera tendencia al alza en algunas zonas”, detalla la AEMET en su última predicción.

Descenso térmico general en la Península

Mientras en el Archipiélago canario se mantiene el calor, el resto del país experimentará un cambio drástico a partir del jueves.

La llegada de una vaguada, una masa de aire frío en altura, provocará un desplome térmico y lluvias en el área mediterránea y las Islas Baleares.

Las temperaturas bajarán entre 5 y 10 grados, con máximas que apenas superarán los 20 ºC en el norte peninsular.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, explicó que este episodio estará acompañado de precipitaciones intensas en puntos del litoral mediterráneo, aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre su alcance.

El fenómeno podría prolongarse hasta el sábado, dejando un ambiente otoñal tras varios días de calor inusual.

Canarias, al margen del cambio

El Archipiélago se mantendrá al margen de este cambio de tiempo, sin descensos térmicos importantes ni lluvias destacables.

El régimen de alisios seguirá marcando el patrón meteorológico, con nubosidad baja en las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en el resto.

Solo se espera una leve reducción de las temperaturas durante el fin de semana, coincidiendo con la entrada de aire algo más fresco desde el Atlántico.