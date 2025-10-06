La Aemet anuncia la vuelta de la calima a Canarias este martes con vientos fuertes y calor suave

Canarias se prepara para un martes marcado por el regreso de la calima y vientos del nordeste con fuerza, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque el polvo en suspensión volverá a enturbiar el cielo, las temperaturas se mantendrán agradables y sin grandes variaciones.

En Santa Cruz de Tenerife se espera que el termómetro alcance los 28 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria las máximas rondarán los 25 grados. Las mínimas se moverán entre los 21 y 22 grados en ambas capitales.

El viento soplará con intensidad en buena parte del archipiélago, especialmente en las vertientes sureste y noroeste, donde se podrán registrar rachas muy fuertes durante la tarde. En el mar, los alisios ganarán fuerza, generando marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste.

Por islas, Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de cielos mayoritariamente despejados, aunque con ligera calima en altura. En Gran Canaria y Tenerife, el norte amanecerá con algunas nubes bajas y posibilidad de lloviznas dispersas, mientras que el sur y el oeste lucirán un ambiente más despejado.

En La Palma y La Gomera, las nubes serán más persistentes en las vertientes norte y este, sin descartar lluvias débiles a primeras horas, y en El Hierro el panorama será similar, con cielos algo más cubiertos al norte y claros en el sur.

En conjunto, Canarias vivirá un martes tranquilo pero ventoso, con polvo en suspensión y un ambiente cálido típico del inicio del otoño en el archipiélago.