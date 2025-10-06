Más de 53.000 diagnósticos nuevos en Canarias por diabetes tipo 2 desde el covid-19

Canarias registra más de 53.000 diagnósticos nuevos por diabetes tipo 2 desde la pandemia por covid-19. En 2020, el número de personas con esta patología era de 133.852. En la actualidad, la cifra asciende hasta 186.986. Estos datos suponen un incremento medio anual del 5% y consolidan una tendencia al alza que sitúa a Canarias como una de las regiones con mayor índice de prevalencia —ya que se encuentra por encima de la media nacional—. Al menos así lo dio a conocer esta mañana el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Fernando Díaz, durante la presentación de la I Campaña de Prevención de la Diabetes del Cabildo de Tenerife. "Esto no significa que no hayamos mejorado en el diagnóstico y el tratamiento, pero aún seguimos teniendo alta incidencia en población canaria. De ahí la importancia de esta iniciativa", señaló Díaz.

El proyecto piloto está organizado por la Asociación de Diabetes de Tenerife (ADT) y ha contado con la colaboración del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición (Socaen). Bajo el lema "Tienen diabetes y no lo saben ¿y tú?", la campaña pretende concienciar sobre la importancia de la prevención. En las Islas, se estima que el 15% de la población padece diabetes, es decir, 339.361 personas apróximadamente. Sin embargo, la vicepresidenta de Socaen Judith López sitúa el foco de esta problemática en que entre el 30% y 50% de los afectados desconoce tener la enfermedad. "Es silente y traicionera, pero se puede prevenir y por eso no debemos esperar más", agregó.

Además, la campaña mantiene como objetivos detectar precozmente y educar en hábitos saludables para combatir una de las enfermedades crónicas más extendidas por el Archipiélago. Para ello, recorrerá entre los meses de octubre y diciembre hasta diez municipios distintos de Tenerife: Buenavista del Norte, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Güímar, San Miguel de Abona y Guía de Isora.

La instalación de carpas itinerantes en espacios públicos permitirá a la población acceder a información preventiva. Además, cada zona contará con la presencia de un equipo disciplinar (compuesto por endocrinos, médicos de familia, personal de Enfermería de Atención Primaria, educadores en diabetes y estudiantes) para la realización del test Findrisc. Se trata un breve cuestionario que permite conocer la edad, los antecedentes, el peso y la presencia de diabetes gestacional del encuestado. Con esta información, los profesionales pueden detectar si se trata de una persona en riesgo desarrollar esta patología en los próximos diez años.