Fallece Hermógenes Pérez, exalcalde de Tacoronte durante 16 años

El exalcalde de Tacoronte Hermógenes Pérez, de Coalición Canaria (CC), falleció durante la jornada de este domingo, 5 de octubre.

Pérez deja una huella importante en la vida política, institucional, social, empresarial y cultural de dicho municipio del norte de Tenerife.

Durante los últimos años de su vida estableció su residencia en el Puerto de la Cruz, según explican las personas consultadas.

Ejerció como regidor tacorontero a lo largo de 16 años; es decir, en el periodo comprendido entre 1995 y 2011.

Como líder de Coalición Canaria en dicho término municipal, ganó cuatro elecciones con mayoría absoluta. Su periodo como presidente de la corporación municipal también coincidió con una de las etapas de mayor crecimiento y desarrollo económico de las islas.

Sin embargo, en su última legislatura también tuvo que afrontar los primeros años de la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2007.

Hermógenes ejerció como profesor y empresario. De hecho, fue el fundador del Colegio Tacoronte.

Además, estuvo muy vinculado a la agrupación musical Santa Cecilia o a entidades tan señeras para el municipio como el Mercadillo del Agricultor.