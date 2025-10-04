Volver a leer tras la maculopatía: una segunda oportunidad

Perder la capacidad de leer un libro, el periódico o incluso un mensaje en el móvil es una de las pérdidas más duras asociadas a una enfermedad ocular. La lectura no es solo una habilidad: es compañía, es autonomía y es, en muchos casos, identidad. Entre las patologías que más afectan a esta función está la maculopatía, un término que engloba diferentes enfermedades que dañan la mácula, la parte central de la retina responsable de la visión fina y detallada.

Trabajamos con pacientes que conviven con estas alteraciones, vemos a diario la frustración que produce no poder leer. Sin embargo, también somos testigos de que con la ayuda adecuada, la lectura puede volver, señala el Dr. Vicente Martín-Montañez, optometrista del Instituto de Rehabilitación Visual y Optometría (IRVO).

¿Qué ocurre en la maculopatía?

La mácula es una estructura pequeña, pero crucial, situada en el centro de la retina. Allí se concentran los fotorreceptores que nos permiten reconocer letras, caras o cualquier detalle en alta resolución. Cuando esta zona se ve afectada —por ejemplo, en la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que es la más frecuente— la visión central se vuelve borrosa, distorsionada o incluso desaparece.

El paciente suele decir: “veo, pero justo en el centro tengo una mancha que me impide leer”. Ese “escotoma central” interfiere directamente con la lectura y obliga a la persona a depender de la visión periférica, que no está diseñada para esa tarea.

La rehabilitación visual: entrenar al ojo y al cerebro

En IRVO desarrollan programas personalizados de rehabilitación visual. El objetivo es enseñar al paciente a usar zonas de la retina sanas para suplir la pérdida de la mácula. Esto requiere paciencia, constancia y acompañamiento profesional.

Una de las técnicas más utilizadas es el entrenamiento del PRL (Preferred Retinal Locus), es decir, un nuevo “punto de fijación” en la retina periférica. El paciente aprende a mover la mirada de forma controlada y a interpretar mejor la información que llega desde esas áreas. También el uso de filtros especiales, que aumentan el contraste y reducen el deslumbramiento, y la magnificación, que permite ampliar el tamaño del texto, son estrategias que, combinadas con la terapia de rehabilitación visual, hacen que la lectura sea nuevamente posible.

Es importante señalar que la rehabilitación no es viable en todos los casos. Sin embargo, como recalca Martín-Montañez, siempre vale la pena intentarlo: cada paciente responde de manera distinta y, en muchos casos, se consiguen mejoras que devuelven ilusión y autonomía.

La importancia de la derivación

En este proceso juega un papel esencial la derivación del oftalmólogo al optometrista. En IRVO reciben habitualmente a pacientes remitidos tras el diagnóstico médico, cuando la enfermedad ya ha sido identificada y tratada en la medida de lo posible. Es en ese momento cuando comienza la labor optométrica: evaluar el potencial visual residual, diseñar un plan de rehabilitación personalizado y entrenar al paciente en el uso de nuevas estrategias.

Esta colaboración entre especialidades es la que garantiza un abordaje completo, desde la salud ocular hasta la recuperación funcional.