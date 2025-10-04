Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 4 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 4 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 39, 46, 25, 12, 41 y 10. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4688212, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La Virgen de Candelaria llegará a Santa Cruz con el traje verde y regresará con el azul
- La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII
- Plenilunio llena Santa Cruz de Tenerife de arte urbano, mercadillos, gastronomía y conciertos
- Delincuencia organizada: cae una banda por robar en maletas en el aeropuerto Tenerife Sur
- Narcotráfico en Tenerife: Intervienen 1.500 kilos de hachís cerca de Los Cristianos
- Una piscina de 20.000 litros sobre el escenario y un reto insólito para la soprano: Tenerife acoge el estreno europeo de la ópera 'Yerma'
- Treinta detenidos y 21 investigados por el robo en maletas en el aeropuerto Tenerife Sur
- La abogada canaria Rut Gutiérrez avisa a las parejas: "Tu ex podría heredar en estos casos"