Brecha salarial en Educación: un profesor de FP cobra 200 euros menos al mes que uno de la ESO

En Canarias, un profesor de Formación Profesional (FP) de grados como Cocina o Mantenimiento de Vehículos cobra cerca de 200 euros menos que uno de Educación Secundaria (ESO). En las islas no capitalinas, la diferencia de sueldos entre enseñanzas asciende hasta los 229 euros, mientras que en las capitalinas es algo inferior: 192,88 euros. Estas cifras mensuales se traducen en una desigualdad anual de 2.748 euros para quienes dan clases en enclaves como El Hierro o Fuerteventura y de 2.304 euros para aquellos que trabajan en Tenerife o en Gran Canaria.

En un intento de poner fin a esta brecha salarial, el Consejo de Ministros aprobó en 2022 un Real Decreto que integra a profesores técnicos de FP con titulación universitaria en la categoría A1, es decir, al mismo nivel que los docentes de ESO y con la misma retribución. Pese a la mejora de condiciones, aún hay diez especialidades con peores sueldos: Cocina y Pastelería, Estética, Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Patronaje y Confección, Peluquería, Producción en Artes Gráficas, Servicios de Restauración y Soldadura.

Con la nueva normativa, por tanto, aquellos que impartan clases sin poseer un título universitario recibirán una cuantía económica menor a fin de mes, aunque la carga de trabajo sea idéntica para todos los docentes.

Diferencias de 50 y 446 euros

La disparidad entre nóminas no solo se da en el Archipiélago. La plantilla de secundaria tiene retribuciones superiores en todas las regiones del país, según los datos del año 2024 recogidos en el último estudio de la fundación CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco. Canarias es una delas comunidades donde más se nota esta brecha, que va desde los 50,16 euros de País Vasco a los 446 euros de Ceuta y de Melilla. En Andalucía, por ejemplo, los docentes planean manifestarse por estas diferencias salariales y han exigido que se solventen por medio de complementos.

En el territorio insular, el salario bruto mensual de los docentes de FP se sitúa por encima de la media nacional, fijada en 2.700 euros. En concreto, el Archipiélago paga a sus profesores 2.732, 27 euros en islas capitalinas y 3.059,32 euros en el resto, la tercera cifra más alta de toda España, solo por detrás de País Vasco (3.184) y Ceuta y Melilla (3.075). Pese a estar en el podio de comunidades con mejor retribución, el informe destaca que, para compensar los costes que supone desplazarse desde otros territorios, las regiones ultraperiféricas están obligadas a doblar sus esfuerzos para atraer y fidelizar talento al sistema público de FP.

La FP, cada vez más popular

Esta diferencia salarial con el cuerpo de profesorado de secundaria choca bastante con la popularidad que han ganado estos estudios en los últimos años. La FP está de moda, ya que cada vez son más los jóvenes que toman esta vía, más orientada a la práctica, para preparar su entrada al mercado laboral.

De hecho, el número de alumnos matriculados en enseñanzas de este tipo se ha disparado en los últimos años hasta llegar a la cifra actual: 47.066 inscritos. En Canarias, los ciclos de grado básico recibieron este año un 21,2% más de estudiantes que hace dos cursos; el grado medio, un 7,52%; el superior, un 7,17%; los itinerarios de FP adaptada, un 20% y los cursos de especialización, un 30,58%.

Sin relevo generacional

A nivel nacional, en la última década se registró un incremento de estudiantes del 49,5%, frente al 48,1% del personal docente. El principal desafío para los cursos venideros es lograr que el crecimiento de ambos grupos se equipare y, sobre todo, que se reduzca la actual brecha generacional que existe entre la plantilla. Para ello, España necesita 37.313 docentes jóvenes de FP, pues el estudio difundido a través del Observatorio de la FP revela que por cada 100 docentes menores de 30 años existen 643 mayores de 50.

A pesar de los últimos avances normativos, el informe concluye que «es imprescindible reforzar la conexión entre el profesorado y el tejido productivo, así como dotar de recursos humanos y financieros que permitan una mejor distribución del tiempo de trabajo y una mejora en la calidad de la docencia». Los autores de la investigación también han hecho hincapié en la necesidad de fomentar más alternativas, especialmente para incrementar la presencia de mujeres jóvenes en el cuerpo docente.