“La vida con filosofía salva”: la lección de Antonia San Juan en plena quimioterapia

La actriz Antonia San Juan ha afrontado su primer ciclo de quimioterapia y ya ha comenzado a experimentar algunos de sus efectos. Ella misma lo ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde aparece con un nuevo look, pero con la misma energía y actitud positiva de siempre. En el vídeo, se la ve con una taza de bebida caliente, su tarjeta de crédito sobre la mesa y su mascota en el regazo, transmitiendo serenidad y cercanía.

“Ya se habrán dado cuenta, empieza el pelito a caerse. O te tapas, o te pones un pañuelito o una peluquita”, explicó, luciendo un pañuelo verde oscuro que combinaba con una camisa verde pistacho. Por ahora ha optado por el pañuelo, aunque reconoce que muchas personas prefieren recurrir a pelucas, como hacía su madre en los años 70.

Más allá del aspecto físico, San Juan compartió una reflexión sobre cómo afrontar los momentos difíciles. Recordó que es importante permitirse los días malos, pero también asumir que “renegar tampoco ayuda”.

"Hay que vivirlo"

Para ella, lo esencial es aceptar el proceso y seguir las indicaciones médicas: “Este proceso hay que vivirlo hasta la curación. No hay que pactar. El médico te dice lo que debes hacer y tú lo haces. Renegar no le viene bien al cuerpo”.

En su mensaje insistió en la necesidad de ser flexibles y no caer en extremos: “Me gusta la gente tibia, no me gustan las plagas ni la gente que adoctrina. Si tienes un día malo, lo aceptas, pero en esta enfermedad no puedes mandar todo al carajo, porque no es como una ruptura sentimental. Lo mejor es tranquilizarse, aunque sea difícil cuando todo cambia de golpe: la quimio, la caída del pelo…”.

San Juan también destacó la importancia del apoyo psicológico en estos momentos: “La ayuda psicológica es fundamental. No se trata de saber teoría, sino de dejarse guiar por el terapeuta. La vida con filosofía salva. Os lo garantizo”.

Antonia San Juan, actriz, guionista, directora y productora / José Pérez Curbelo / LPR

Apoyo

Su publicación no tardó en generar una oleada de mensajes de apoyo de sus seguidores, que elogiaron su fortaleza y su capacidad para transmitir paz y optimismo: “Me encanta escucharte, transmites tanta paz”, “Estás guapísima, el pañuelo te sienta muy bien y tu espíritu inspira” o “Divina, como siempre, incluso en los momentos más duros”.

En vídeos anteriores, la actriz ya había adelantado que se preparaba para la caída del cabello: “Iré a la peluquería porque cuando empiece la segunda quimio se me caerá el pelo. No sé si me gustará salir a la calle y, al ser un personaje público, que me digan ‘¡fuerza!’. Y yo pensaré: ¿para que me salga el pelo más fuerte?”.