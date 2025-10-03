Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Un test semanal recopila en diez preguntas los hechos más relevantes de los últimos días
La semana ha dejado numerosas noticias en el ámbito político, social, económico y cultural. Para repasar lo más destacado y medir cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas con las claves informativas de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de comprobar tu nivel de atención a la actualidad y repasar lo esencial antes de que empiece una nueva semana de noticias.
- Ya son 13 los procesados de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto
- Giedraitis: 'Es la primera vez que mi mujer me da las gracias
- Canarios que se hacen pasar por asiáticos: el escándalo afecta a dos jugadores que pasaron por el CD Tenerife
- La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII
- Muere un hombre de 64 años en una salida de carretera en Tenerife
- Dos cargos del Cabildo de El Hierro, a juicio por prevaricación urbanística
- Plenilunio 2025 convierte Santa Cruz en un gran escenario urbano
- Plenilunio llena Santa Cruz de Tenerife de arte urbano, mercadillos, gastronomía y conciertos