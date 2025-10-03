Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elrow aterriza en Tenerife con 'Hallucinarium' y se prepara para un nuevo soldout

El próximo 11 de octubre, Golf Costa Adeje se transformará en el epicentro mundial de la música electrónica con dos escenarios, artistas de primer nivel y una producción sin precedentes

Imagen del festival ElRow, en Adeje. | | JUAN GONZÁLEZ / E. D.

Elrow, la marca más icónica y reconocida en el universo de los festivales, regresa a Tenerife con su formato XXL y lo hace con una edición que promete hacer historia. Considerado en todo el mundo como un fenómeno cultural por su fusión única de música, arte y espectáculo, Elrow aterriza en el sur de la Isla de la mano de otra superproducción de Farra World, en una cita que volverá a situar a Canarias en el mapa de los grandes eventos internacionales.

Este 11 de octubre en el sur de Tenerife, miles de personas vivirán la magia de 'Hallucinarium', un concepto visionario creado por los artistas Alex y Allyson Grey, referentes del arte psicodélico a nivel global. Instalaciones monumentales, esculturas vibrantes, vestuarios surrealistas y una escenografía hipnótica envolverán a los asistentes en un viaje sensorial que sólo Elrow sabe crear.

La música correrá a cargo de un cartel de lujo con nombres como The Martinez Brothers, referentes del house neoyorquino; Deborah De Luca, emblema del techno europeo; además de Franky Rizardo, Juliet Fox, Toman, Patrick Mason, AAT, Cera Khin, Manda Moor y Los Canarios, que harán vibrar los dos escenarios del festival durante más de nueve horas ininterrumpidas de música, baile y euforia colectiva.

Imagen de una de las celebraciones anteriores de ElRow. | | / E.D.

La experiencia se completa con una producción de gran formato, donde dragones gigantes, robots futuristas y estructuras monumentales convertirán cada rincón en un espectáculo irrepetible. Elrow Tenerife contará con una exclusiva área VIP en altura, con vistas privilegiadas, una zona de Reservados premium y el innovador "Stage Experience", un espacio muy cercano a los artistas donde el público podrá disfrutar de varias sorpresas diseñadas para romper los límites entre escenario y pista de baile.

Más de 15.000 personas en Canarias son testigos cada año de este fenómeno que trasciende la música para convertirse en pura magia, un parque temático para adultos, una auténtica celebración colectiva de color, fantasía y diversión desbordante. Las últimas entradas pueden adquirirse a través de su web: www.farra.world

Con el apoyo del Gobierno de Canarias,la Consejería de Juventud, Promotur, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje, Elrow Tenerife refuerza el posicionamiento de la isla como destino global de ocio y cultura contemporánea.

Elrow es mucho más que música, es una divina y eufórica sensación, una divertidísima locura que ha encontrado en Tenerife su escenario perfecto.

