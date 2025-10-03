El calor continuará este sábado en Canarias con cielos despejados y viento moderado
Consulta la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada del 4 de octubre de 2025
Las temperaturas superiores a los 30 grados se mantendrán este sábado en varias zonas del archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada estará marcada por cielos poco nubosos, con algunos intervalos a primeras horas, y viento del nordeste que podría registrar rachas fuertes en áreas del sureste y oeste de algunas islas.
En cuanto a las capitales, la previsión apunta a 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y 26 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 22 y 21 grados, respectivamente.
En el ámbito marítimo, se esperan vientos de componente este o nordeste con fuerza 3 a 4, mar de fondo del noroeste de un metro y condiciones de marejadilla a marejada en aguas del archipiélago.
La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:
TENERIFE
En el norte y nordeste, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas al final. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en zonas bajas. En ascenso moderado en cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur moderado girando a oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 22 29
LA GOMERA
En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente norte y en ligero ascenso en el sur. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos este y noroeste. Brisas en costas del sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 22 28
LA PALMA
En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente este y en ligero a moderado ascenso en el oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste por la tarde cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en costa oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 20 26
EL HIERRO
En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios en el norte y en ligero ascenso en zonas altas y al sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y oeste. Brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 17 23
LANZAROTE
Intervalos nubosos en el norte y este, y poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero descenso en la mitad norte y con pocos cambios en el sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 22 30
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos en el este, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas. Se podrán alcanzar los 30º C en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 22 27
GRAN CANARIA
En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el sur. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente sur y en ligero descenso en el norte. Se podrán alcanzar los 32º C en medianías del sudeste, sur y oeste. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 26
