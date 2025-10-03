CajaCanarias inaugura ‘Ni aplausos ni escenarios’

La Fundación CajaCanarias inauguró ayer la exposición Ni aplausos ni escenarios, de Héctor Mar, en su Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife. La muestra reúne medio centenar de obras, con predominancia del óleo, incluida la que le hizo merecedor del Premio CajaCanarias de Artes Plásticas Manolo Millares 2024, galardón que lleva otorgándose año tras año desde 1997, año de nacimiento del artista de esta exposición.

El horario de visitas será de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como los sábados en el referido horario matinal. La exposición podrá contemplarse, con entrada gratuita, hasta el próximo 31 de octubre. Toda la información sobre esta propuesta se encuentra ya disponible a través de www.cajacanarias.com.

El acto de inauguración contó con la presencia del galardonado Héctor Mar, así como de Manuel Hernández, responsable del Área de Cultura de la Fundación CajaCanarias, quien resaltó que con esta muestra, «Héctor se convierte, posiblemente, en el artista más joven en protagonizar una exposición individual en esta sala, un espacio que, como es habitual en nuestra programación, suele acoger a creadores con una larga y reconocida trayectoria». En sus lienzos -prosiguió Hernández- las composiciones se presentan densas, se superponen capas de color y texturas, las formas se repiten y se desvían. «Héctor insiste en la materialidad como experiencia y permite al espectador que indague y formalice sus propias interpretaciones», añadió.

Por su parte, Héctor Mar agradeció a la Fundación CajaCanarias su apoyo a la cultura y la oportunidad que le ha brindado con esta muestra. En su intervención, explicó que la idea de la exposición es sencilla pero contundente. «Para mí, la pintura es una forma de generar un pensamiento y un sentido a algo. Y todo esto puede ser externo al reconocimiento exterior, lejos de la lógica del espectáculo y de la fugacidad de los aplausos. La pintura apela a una mirada atenta y es en esta en la que la autoría pierde la importancia. Uno pinta, pero después deshace. La pintura deja de ser mía para pertenecer a algo colectivo», explicó.

La exposición

Ni aplausos ni escenarios contiene medio centenar de obras del artista tinerfeño que parten de una constante exploración de los fundamentos del medio: bidimensionalidad, textura, composición, estructura. Pero lejos de asumir estos principios como dogma, el artista los somete a una tensión productiva, como si cada obra fuese una negociación entre ideas, materiales y formas que se resisten a quedar fijadas.

Héctor Mar presenta así una propuesta en la que el soporte pictórico se convierte en un campo vivo de pensamiento y transformación.

A través de composiciones densas, texturas estratificadas y una economía de formas que se repiten y se desvían, su obra insiste en la materialidad como campo de experiencia. Una pintura que se construye desde la fricción, desde la convivencia de técnicas, capas y silencios.

Además de las obras, donde predomina el uso del óleo, también forman parte de la exposición una obra de videoarte y numerosos dibujos y bocetos de sus trabajos, una oportunidad para que el visitante pueda disfrutar de su proceso creativo.

Con esta exposición, Héctor Mar invita a detenerse y a mirar desde otro lugar. Como en una estación donde el tránsito y la espera conviven, su pintura se abre como un espacio donde quedarse un poco más, sin buscar llegar a ningún sitio.