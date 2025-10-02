Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 2 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 2 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 18, 34, 26, 39, 5 y 29. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8617497, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Los vecinos del barrio de La Rambla volverán a manifestarse por un acceso seguro desde la TF-5
- Giedraitis: 'Es la primera vez que mi mujer me da las gracias
- El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
- La guardia civil disparó al verse acorralada y atacada por un joven en La Gomera
- El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas
- Buscan al autor del apuñalamiento de un joven en Tenerife
- Subir al Teide tendrá un coste en 2026: tarifas, exenciones y nueva ecotasa en el Parque Nacional
- Eliminación de aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife durante cuatro días por Plenilunio