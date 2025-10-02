El nuevo fast ferry de Baleària, innovación al servicio del pasajero y del planeta

Baleària ha dado un paso más hacia la descarbonización de su flota con la reciente botadura en los Astilleros Armon de Gijón del Mercedes Pinto, su tercer fast ferry equipado con 4 motores duales a gas natural y preparado para navegar con combustibles neutros en emisiones. Este avance tecnológico incorpora además dos hélices azimutales —pueden girar 360 grados en cualquier dirección— para mejorar la maniobrabilidad en los atraques, y un sistema de estabilización que reduje vibraciones y ruidos, proporcionando así un mayor confort durante los viajes.

El objetivo es hacer barcos más cómodos y respetuosos con el medio ambiente. “Baleària está apostando por sistemas que reduzcan la contaminación y avancen tecnológicamente como la propulsión a gas natural, y nuestra siguiente apuesta es la propulsión eléctrica, para que los barcos sean aún más sostenibles e innovadores”, señala Eirik Ronning, técnico de nuevos proyectos de Baleària. Tanto es así que la construcción de dos ferries eléctricos para la conexión Tarifa-Tánger ya ha comenzado en los mismos astilleros.

El Mercedes Pinto se encuentra ya en una etapa de construcción muy avanzada, ultimando los detalles finales. Con una inversión de 128 millones de euros ha generado empleo directo a más de 250 personas en la factoría de Armon, impulsando la economía local y el desarrollo industrial en Asturias.

El buque lleva el nombre de la escritora y poetisa tinerfeña — pionera en la defensa de los ideales de progreso y la modernización social—, un homenaje que refleja el mismo espíritu innovador de Baleària. Previsto su estreno para comienzos de verano, tras las primeras pruebas de mar en abril, el buque marcará un nuevo estándar de eficiencia, confort y modernidad.

El buque ‘Mercedes Pinto’ supone un paso más en el plan de modernización y descarbonización de la naviera

Diseño y propulsión sostenible

Con su diseño aerodinámico, pensado para la alta velocidad — con una máxima de navegación hasta 35 nudos—, este catamarán combina potencia y ligereza gracias a su casco de aleación de aluminio, un material que reduce entre dos y tres veces el peso respecto a un barco de acero convencional. Se trata de una tecnología muy especializada, que únicamente se desarrolla en unos pocos lugares del mundo como Tasmania, Filipinas o Estados Unidos.

Junto a otros fast ferries de la flota, como sus gemelos Eleanor Roosevelt y Margarita Salas, ayudará a reducir la huella medioambiental gracias a su propulsión a gas natural, que permitirá una disminución del 30% de CO 2 , eliminando todas las emisiones de azufre y partículas. Para maximizar esta eficiencia, el barco incorpora el sistema OPS (Onshore Power Supply), que permite conectarse a la electricidad en puerto, y equipos de medición que monitorizan el consumo de combustible y calculan la eficiencia de los motores, convirtiéndolo en un ejemplo de innovación y sostenibilidad.

Aerodinámico, ligero y propulsado a gas natural para una navegación más sostenible

Casco de aluminio ligero y propulsión a gas natural, pensado para un menor impacto ambiental / .

Esta apuesta por la sostenibilidad de Baleària comenzó mucho antes de la construcción del Eleanor Roosevelt, a través de un ambicioso proceso de upgrade y actualización de los motores en los barcos de la flota para que fueran capaces de consumir gas natural, como explica Eirik Ronning.

Pero el Mercedes Pinto también ofrecerá un alto confort con sus servicios a bordo. Este gran buque de 123 metros de eslora y 28 metros de manga dispone de 4 salones exclusivos adicionales y múltiples prestaciones pensadas para que los pasajeros disfruten de una travesía agradable y segura. Espacios amplios y luminosos, butacas ergonómicas, tecnología a bordo —con una plataforma de entretenimiento digital— y conectividad permitirán tanto relajarse y compartir tiempo con la familia y amigos como mantenerse conectado durante el viaje. A ello se suman un servicio completo de restauración, tienda, zona infantil y espacio para las mascotas, todo concebido para que cada trayecto se viva como una experiencia acogedora en medio del mar.

Muy pronto, el Mercedes Pinto se sumará a la flota de Baleària escribiendo un nuevo capítulo en el futuro de la navegación sostenible. Empieza a planear tu próximo viaje