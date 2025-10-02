La lucha contra las colisiones de cetáceos en Canarias encalla en Madrid

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha advertido que carece de competencias para gestionar la conservación de cetáceos, lo que limita la capacidad del Archipiélago para frenar la mortalidad derivada de colisiones con embarcaciones rápidas y de capturas accidentales en la actividad pesquera.

Así lo señaló el consejero, Mariano H. Zapata, durante su intervención en comisión parlamentaria, en la que indicó que el principal inconveniente para poner freno a este problema en el Archipiélago es la falta de competencias. No en vano, a día de hoy, es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene las herramientas para garantizar su conservación.

Zapata explicó que, desde 2018, se han realizado 6.000 actuaciones y formulado 1.600 propuestas de sanción a través de la Red de Varamientos de Cetáceos. Sin embargo, la tramitación depende de la Delegación del Gobierno y de la Consejería de Pesca. "No tenemos competencias directas en estos trámites para que puedan avanzar", subrayó.

938 casos

La diputada socialista, Alicia Pérez, –proponente de esta pregunta parlamentaria– mostró su preocupación por la situación de los cetáceos en las aguas canarias, donde se han identificado 31 especies diferentes, un tercio de las reconocidas a nivel mundial. Recordó que entre el 2000 y 2018 la Red de Varamientos registró 938 casos –casi 50 al año–, de los que un porcentaje significativo estuvo vinculado a causas antropogénicas, "lo que añade un vector de mortalidad evitable".

Asimismo, subrayó que este patrimonio natural convierte a Canarias en "un referente internacional en investigación marina, ecoturismo responsable y conservación". Recordó que varias islas cuentan con figuras de reservas de la biosfera y reservas marinas, algo que "debería implicar una gestión ejemplar de esta riqueza". Además, apuntó que organizaciones internacionales destacan al Archipiélago como uno de los puntos calientes de biodiversidad marina de Europa.

Pérez alertó de que Canarias "se ha convertido en un punto negro para los cetáceos". Según la diputada, entre uno y tres cachalotes mueren cada año por colisiones con embarcaciones en Canarias. Además, citó un episodio reciente en el que, en apenas 10 días, aparecieron 7 cetáceos muertos en distintas zonas del Archipiélago. En este sentido, en mayo de este año se documentaron dos cachalotes fallecidos frente a las costas de Tenerife tras el impacto de ferris o embarcaciones rápidas.

Trampa letal

"Canarias tiene deberes especiales por su valor como reserva de biodiversidad marina y su posición internacional", señaló la diputada, quien insistió en que "no podemos permitirnos que nuestras aguas se conviertan en una trampa letal para especies emblemáticas". Por ello, reclamó una actuación "coordinada y urgente" con la administración estatal para aplicar medidas preventivas, de vigilancia y sanción.

La diputada reclamó que se debe impulsar una estrategia preventiva basada en mapas de riesgo, estudios de distribución y modelos de hábitat que permitan identificar zonas críticas para aplicar limitaciones de velocidad o desvíos obligatorios. Abogó por incorporar tecnologías de detección acústica y sistemas de alerta en las rutas, establecer un régimen sancionador claro y reforzar la vigilancia marítima. También pidió apoyo al sector pesquero para introducir artes más seguras y datos públicos y periódicos sobre mortalidad y eficacia de las medidas.

1.358 cetáceos muertos

El consejero defendió que la conservación de cetáceos es competencia exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica, aunque en Canarias se ha contribuido con la Red de Varamientos que lleva en funcionamiento desde el año 2000. Según sus datos, entre 2000 y 2023 se registraron 1.358 cetáceos muertos, de los cuales 93 presentaban indicios de colisión. En 21 de estos casos se determinó que fue esa misma la causa de muerte. En el resto no pudo llegarse a una conclusión.

La especie más afectada por este tipo de incidentes es el cachalote, catalogado como vulnerable, con 53 casos de los 93 totales asociados a colisiones. "Esta información se ha remitido al Ministerio, responsable de elaborar los planes de conservación, para que realice las tareas correspondientes", destacó Zapata.

El consejero añadió que, desde 2018, la Consejería desarrolla actividades de control y vigilancia ambiental, además de una labor de educación y sensibilización sobre los sectores náuticos, sobre la presencia de cetáceos y otras especies marinas. No en vano, destacó que gracias a los fondos europeos Next Generation se ha adjudicado una nueva embarcación destinada a reforzar la vigilancia ambiental y la protección de la biodiversidad en aguas canarias.