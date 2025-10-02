Huelga estudiantil del 2 de octubre en Canarias: la juventud se levanta contra el genocidio en Gaza

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga para el próximo 2 de octubre, en protesta contra lo que califican como un "genocidio" en Gaza, donde más de 10.000 niños han sido asesinados, lo que supone, según denuncian, un menor muerto por cada hora de ataques sobre la población civil.

El alumnado ha decidido movilizarse este jueves para exigir el fin de los bombardeos y mostrar su apoyo al pueblo palestino. La convocatoria incluye carteles, actos informativos y movilizaciones en distintas ciudades, con el objetivo de visibilizar la situación y presionar a las instituciones.

En Canarias se han convocado dos movilizaciones: una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria. En ambas el punto de reunión es la Plaza de Españade cada una de las capitales de las provincias canarias.

Huelga estudiantil en España / Sindicato de estudiantes

Desde el sindicato recuerdan que el derecho a la huelga está reconocido a partir de 3º de ESO. En estos casos, las ausencias serán justificadas siempre que las familias presenten la solicitud correspondiente a la Dirección en tiempo y forma. Asimismo, se hace un llamado a madres y padres para que estén informados sobre la participación de sus hijos e hijas en la protesta.

Con esta jornada de paro, los estudiantes quieren enviar un mensaje claro: “La juventud no mira hacia otro lado frente a la masacre en Palestina”.