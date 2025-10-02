Un experto en cerveza aclara por qué algunas cervezas llevan la palabra `especial´

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo. Según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España, en 2024 el consumo per cápita de cerveza entre los españoles se situó en 52,8 litros, frente a los 55,5 litros del año anterior, lo que supone una caída del 4,9%.

¿Qué comunidades autónomas consumen más cerveza?

Aunque España se consuma una media de 56 litros de cerveza, no en todas las comunidades autónomas se consume la misma cantidad:

Comunidad Valenciana: lidera el ranking con una media de 44 litros por persona al año. Región de Murcia: ocupa el segundo lugar con 38 litros por persona al año. País Vasco: se sitúa en tercera posición lugar con 33 litros de cerveza por persona al año. Andalucía: comparten la cifra con el País Vasco, también con 33 litros por persona al año. Castilla -La Mancha: se coloca en quinto lugar con 32 litros por persona al año.

Además, Canarias fue una de las comunidades autónomas que más creció en la comercialización de cerveza durante 2024, con un aumento del 4,7%.

¿Qué significa la palabra `especial´?

El tiktoker especializado en cervezas @cervecero_miguel ha explicado en un video el verdadero motivo de esta etiqueta, que "no es capricho de un grupo de marketing".

La palabra `especial´ suele aparecer en las cervezas con envase rojo, aunque no es todas las marcas lo aplican igual. Su uso se debe a "una ley que obliga a utilizar este término en función de cómo está hecha la cerveza", aclara Miguel.