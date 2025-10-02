Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional para España: "La propuesta de Trump no tiene nada que ver con el cumplimiento del Derecho Internacional, es un engaño político"

El director de Amnistía Internacional para España es sobre todo un hombre enfocado, o tal vez sea que yo ando muy desenfocada porque me repite una y otra vez: "No perdamos el foco". Bien. Vengo a hablar, claro, del genocidio palestino a la hora exacta en que la Flotilla de la Libertad atraviesa el límite de aguas internacionales para romper el cerco de acero de la hambruna y la enfermedad. Esteban Beltrán tiene diametralmente claro lo que es urgente: "El alto el fuego, levantar el bloqueo humanitario y liberar a rehenes y a los miles de presos ilegalmente detenidos en Israel. Y esto –sostiene– no se puede vincular a la firma de ningún tratado de paz, porque es un engaño". Foco: hacer cumplir la Justicia Internacional y los Derechos Humanos. "La solución de los dos Estados será meramente simbólica si no va acompañada de sanciones y si no se juzga a los criminales, porque la historia se repetiría en cualquier momento, cualquier lugar". Problema, que el mundo está comandado por cuatro países que no reconocen la Corte Penal Internacional y que no respetan los Derechos Humanos, por orden: Estados Unidos, Rusia, China e Israel.

Diplomado en Estudios de Desarrollo por el Birbeck College de la Universidad de Londres, Beltrán (Madrid, 1962), hombre práctico, pragmático, enfocado, dirige AI España desde 1997. Venía de trabajar como investigador sobre Derechos Humanos en Latinoamérica y de ahí, pasó a dirigir la oficina del secretario general de la organización en Londres. Es activista de AI desde el 24 de febrero de 1981: un día después de romperse la garganta frente al Congreso contra el intento de golpe militar. La organización acaba de publicar un informe sobre 15 de las 258 empresas identificadas por la ONU como colaboradoras del genocidio palestino. Entre ellas, la vasca CAF.

¿Y por qué nadie cuenta que las fallidas pulseras que protegen a las mujeres maltratadas son de fabricación israelita, en concreto de la marca Attenti?

Lo desconocía, no lo hemos investigado. Si es una pregunta dentro de la entrevista te respondo: el informe se basa en las empresas que están contribuyendo al genocidio, la ocupación y el apartheid, empresas de armamento como Boeing, de vigilancia y reconocimiento facial o las de infraestructuras para la ocupación.

Se trata de una tecnológica de monitoreo de personas, cuidado. ¿No sospecha que pueda estar implicada en el apartheid?

La riqueza de esta investigación es que ha podido documentar la colaboración directa de estas empresas con los crímenes del Derecho Internacional cometidos por el Estado israelí. Como son las turísticas que publicitan alojamientos en los asentamientos ilegales: Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor.

Vayamos al tema de hoy: el llamado plan de paz de Trump. ¿No le parece una flagrante humillación para el pueblo palestino, que entrega su destino a una junta extranjera pro sionista, o una forma más de blanquear el genocidio en caso de que Hamás no acceda?

No perdamos la perspectiva, lo más urgente hoy es: 1) que haya un alto al fuego inmediato, 2) que se levante el bloqueo humanitario sobre Gaza y 3) que se libere a los rehenes y a los miles de presos palestinos ilegalmente detenidos en Israel. Y esto no podemos hacerlo contingente a un proceso de paz, a una firma de Hamás so pena de arrasar la Franja, porque de nuevo sería un engaño. Y tampoco se habla de los derechos de las víctimas del genocidio, ocupación y apartheid, ni del cumplimiento de las demandas de la Corte Penal Internacional (CPI) que dicta la ilegalidad de la ocupación. Nada de lo que proponen tiene que ver con el Derecho Internacional, y lo que necesitamos es que la situación, el respeto a los Derechos Humanos de las víctimas, avance sin ligarlo a cuestiones políticas.

¿Quién financia a Hamás, quiénes son esos tipos tan bien equipados, de aspecto tan aseado, tan poco parecidos a las víctimas palestinas?

Es que no tienen nada que ver, los dos millones de palestinos son quienes sufren el genocidio, Hamás es un grupo armado, y no se pueden confundir a civiles con guerrilleros. De las 68.000 personas asesinadas, el 85% son civiles, y de ellos, casi 20.000, niños. No se puede destruir una población civil con el pretexto militar de acabar con una guerrilla, porque lo que cometes es un crimen de guerra y, en suma, un genocidio. Una de las empresas que denunciamos, Mekorot, colabora con el Gobierno de Israel para que no llegue el agua a los palestinos. Hunday provee y mantiene maquinaria pesada para la demolición de viviendas e infraestructuras.

También llevan ustedes años denunciando que la vasca CAF está facilitando la ocupación de Palestina con su proyecto del tren ligero de Jerusalén, y sus accionistas de referencia son el Gobierno vasco y el Kutxabank. ¿Esto no es directamente un delito?

Lo que decimos es que CAF colabora directamente con la ocupación ilegal de Cisjordania, y le hemos pedido que abandone cualquier tipo de licitación en los asentamientos ilegales, y si no lo hace, los Gobiernos español y vasco tienen que impedir que lo haga. CAF amplió la línea roja y ahora construye la línea verde con un contrato del 2019 de 1.800.000 millones de euros, cuando la ONU en el 2016 declaró ilegal el proyecto de tren ligero que conecta los asentamientos de las últimas décadas con Jerusalén, beneficiando a unos 50.000 colonos. CAF ya está teniendo problemas de licitación en Bélgica, por ejemplo. Es muy importante que acabemos con estas empresas o que rectifiquen.

Cuando los Gobierno están tan enfangados, mientras hipócritamente cacarean la solución de los dos Estados, ¿qué nos toca hacer a los ciudadanos?

La solución de los dos Estados es importante pero meramente simbólica si no va acompañada de sanciones, como prohibir la importación de productos procedentes de territorios ocupados o el embargo de armas, pero necesitamos un paso más y es que estas sanciones vayan a las empresas que invierten en estos asentamientos ilegales. ¿Qué dos Estados va a haber si se mantiene la ocupación, o si se prolonga el genocidio? Tienen que tomarse medidas que influyan efectivamente sobre el terreno.

¿Sabía que solo nueve países (todos ellos totalitarios) se escapan al control financiero del sionismo, entre ellos Irán, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Sudán, etc.? Cualquiera diría que, contra el dominio financiero, ya solo nos queda el totalitarismo. ¿La democracia ha fracasado como forma de gobierno?

Pero Elena, en mi opinión eso no es lo importante, no perdamos el foco, que es: tenemos unas 258 empresas identificadas en las bases de datos de Naciones Unidas que colaboran con los crímenes del Gobierno de Israel. Punto. No se trata de un concepto remoto, teórico o políticamente discutible como es el lobby judío, sino de empresas concretas y sus responsables que se benefician económicamente de los crímenes de Derecho Internacional, los más graves jamás habidos, cometidos por Israel. Y esta es nuestra prioridad, nuestro objetivo, que dejen de colaborar. Y estas bases de datos acaban de actualizarse, y es lo que hay que hacer, identificar y sancionar a las empresas.

Le leo un fragmento de la escritora de origen afgano Aliyeh Ataei: "Uno se convierte en fugitivo y lo sigue siendo incluso bajo la bandera de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja. La bandera blanca de la paz está agujereada por todas partes". ¿Amnistía Internacional no está de acuerdo con que los mecanismos de defensa de la paz instaurados tras la IIGM han quedado obsoletos?

Por supuesto que el sistema de la ONU tiene que reformarse, no es normal que los cinco países del Consejo de Seguridad tengan derecho a veto ante este tipo de crímenes, como está sucediendo. Pero ahora lo importante es que el sistema internacional de defensa de los Derechos Humanos está en riesgo, y es el momento de mantenerlo, de resistir, que cumpla lo que pueda, y luego transformarlo. Ahora mismo, un sistema que sí ha servido durante 80 años, tiene poderosos enemigos, como es el presidente de EEUU.

Nethanyahu, en búsqueda y captura por la CPI, es recibido en la ONU mientras que al presidente de los palestinos, Mahmud Abás, se le niega la entrada al país sede. Así, pues, ¿de qué sirve la condena de la Justicia Internacional?

Hay que proteger a la CPI, que es un Tribunal de Justicia que tiene órdenes de búsqueda y captura contra este señor, su ex ministro de Defensa y tres líderes de Hamás. Los Gobiernos que respetan los Derechos Humanos han de llevar ante la corte a estos fugitivos, sí, pero es que hay Gobiernos muy poderosos que no han firmado los estatutos de la CPI, que son China, Rusia, EEUU e Israel; Gobiernos que forman las Naciones Unidas que no quieren que exista el Derecho Internacional y que se reconozcan los Derechos Humanos. Y esos que tú mencionabas, los totalitarios, tampoco quieren que la Justicia Internacional se aplique y tampoco han firmado los estatutos de la CPI, es decir no hay crímenes de Derecho Internacional y pueden hacer lo que quieran con sus ciudadanos.

Le repito la pregunta que desechó: ¿la democracia ha fracasado?

Que sean democracias o dictaduras, si no cooperan con la CPI, lo mismo da.

Ética, moral, filosófica y políticamente, ¿Rusia es una democracia?

No, el Gobierno de Putin no es una democracia, pero por ejemplo EEUU, pese al riesgo enorme de deriva autoritaria, se mantiene como democracia con sistema de voto. Lo importante, el foco, es: todos estos Gobiernos están unidos en su voluntad de violar los Derechos Humanos.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional para España. / ALBA VIGARAY

Beltrán, hace escasas horas la Flotilla de la Libertad ha atravesado la línea que separa aguas internacionales con las territoriales de Gaza. ¿Qué riesgo corren esos 50 barcos y sus tripulantes, algunos ya interceptados?

Enorme riesgo a ser sometidos a actos ilegales por el Gobierno de Israel. Es gente muy valiosa y decidida con una voluntad férrea de levantar el bloqueo, esa es la realidad importante. Esto es lo urgente, independientemente del proceso de paz, te insisto: la entrada de ayuda humanitaria, el fin del genocidio y la liberación de rehenes y detenidos ilegalmente. Si se impide a la Flotilla entrar, nada habrá cambiado sobre el terreno en materia de Derechos Humanos.

El Ministerio de Defensa español ha dejado bien claro que la fragata enviada solo actuarán en el rescate de las tripulaciones si fuera necesario, de hecho a esta hora ya ha quedado atrás en aguas internacionales. ¿Descarta usted un choque armado? Qué miedo le tenemos al poder israelita, ¿se da cuenta?

Lo importante es poner el énfasis sobre el Gobierno de Israel, que ha creado este bloqueo mortal. Y esa debiera ser la prioridad de todo Gobierno, no en lo que hacen los activistas, que cumplen su función de denunciar la prohibición de entrada de la ayuda y asistencia humanitarias.

¿Teme que suceda algo muy grave como ocurrió en el 2010?

Hay precedentes con resultados de muerte, sí, pero esperemos que la atención de la comunidad internacional lo evite. Riesgo hay, sí, alto.

Beltrán, ¿confía en que algún día la Historia pondrá en su sitio a los asesinos y sus cobardes cómplices?

La historia es un concepto demasiado amplio. Nuestra preocupación ahora es en primer lugar que sobrevivan los palestinos, que termine el genocidio. Pero efectivamente la rendición de cuentas es muy importante, que estos crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles por su gravedad, no queden impunes. Toda vez que lo más urgente sea resuelto, incluyendo el derecho de los gazatíes a vivir en paz en su territorio, habrá que concentrarse en llevar a los responsables ante la Justicia, lo que es imprescindible porque en los conflictos, si no vas a las causas y nadie paga por lo que ha hecho, se repiten. Lo esencial es que se haga Justicia y que acabe la ocupación y el apartheid, sin lo que jamás podrán darse los dos Estados.

Habla como si tuviera esperanza, ¿la tiene, sinceramente?

Claro que sí, hay una enorme movilización de gente en todo el mundo, muy relevante, e incluso perseguida en países democráticos, como ha ocurrido en el Reino Unido, donde han detenido a más de 1.800 personas por manifestarse en la calle. Los tres elementos que necesitamos para que acabe el genocidio son: 1) movilización ciudadana, 2) Gobiernos dispuestos a sancionar a Israel y 3) apoyar a la sociedad israelí que se opone al genocidio. Ha habido una parte significativa de la ciudadanía israelí que se ha opuesto valientemente al genocidio y eso es duro hacerlo día a día y en aquellas calles.

Y minoritario. De otro modo, ¿cómo se explica la composición de la Knéset?

Otra vez te vas del foco, no te desvíes: independientemente de quién sale de las urnas, el Gobierno ha de tener obligaciones con los Derechos Humanos. Trump, Bolsonaro, Milei han sido elegidos en las urnas y están violando estos derechos fundamentales. Los resultados de las urnas dependen de muchos factores locales, pero lo que no nunca puede perderse de vista es el respeto a la Justicia Internacional. Nunca culpes a los electores, sino a los gobernantes de no cumplir con sus obligaciones: no torturar, no ejecutar, no matar de hambre al pueblo… Y si no cumples, hay que llevarte a los tribunales internacionales, hayas sido elegido o no.