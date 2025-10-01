Un terremoto de magnitud 2,7 sacude la costa de San Miguel de Abona
El sismo, registrado de madrugada a 19 kilómetros de profundidad en el mar, no causó daños ni fue percibido de forma generalizada por la población
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró en la madrugada del miércoles un terremoto de magnitud 2,7 en la costa de San Miguel de Abona, al sureste de Tenerife. El movimiento sísmico se produjo en el mar, a las 03:15 horas, a una profundidad aproximada de 19 kilómetros, según los datos publicados por el organismo oficial.
El evento, aunque localizado en una zona con actividad sísmica ocasional, se considera de baja intensidad y no provocó daños materiales ni personales. Tampoco hay constancia de que fuera percibido de forma significativa por la población.
La sismicidad en Canarias
Los terremotos de baja magnitud son relativamente frecuentes en el archipiélago canario, especialmente en áreas volcánicas como Tenerife o La Palma. La mayoría de ellos se producen a grandes profundidades bajo el mar, lo que reduce de forma considerable su impacto en superficie.
En este caso, la magnitud 2,7 sitúa al sismo en la categoría de movimientos débiles, que rara vez son percibidos por la población. Según la escala de Richter, este tipo de temblores suelen pasar inadvertidos y no suponen riesgo alguno para la seguridad de las personas.
