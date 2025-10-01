«Es el reconocimiento de una violencia negada durante años»

El colectivo canario Madres VIVA, formado por víctimas de violencia vicaria, celebra que se haya aprobado este anteproyecto de ley, que reconoce como un delito específico el maltrato ejercido sobre los hijos de una mujer y sus allegados. «Recibimos con esperanza la noticia, para nosotras supone un reconocimiento social y jurídico de una violencia que durante demasiado tiempo ha sido negada, desconocida o reducida a sus expresiones más extremas», señalaron.

La periodista y escritora Nanda Santana, como portavoz del colectivo, defendió que se trata de una distinción vital para visibilizar la violencia vicaria como lo que es: maltrato machista. «Aunque solo se suele hablar de casos extremos, que acaban en asesinato, hay miles de niños víctimas de esta lacra que sufren violencia física o psicológica que termina generándoles un daño emocional profundo», subrayó.

En noviembre de 2024, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) con la que exigían al Ejecutivo regional que modificara la normativa vigente en materia de violencia de género para incluir, de manera explícita, la violencia vicaria. Sin embargo, casi diez meses después, la Consejería de Bienestar Social no había fijado ningún plazo para su ejecución. Por tanto, el anteproyecto de ley estatal es el primer reconocimiento para estas víctimas isleñas. «Que una norma específica regule, refleje y castigue esta realidad hará que la sociedad también comprenda la gravedad del problema», añadió Santana.

Pese a la alegría de ese primer paso, el colectivo es cauteloso: «De poco sirve la norma si no se aplica de manera correcta y si no se dota con el presupuesto necesario para llevarla a la vida cotidiana». En esta línea, exigen una mayor formación para jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, sanitarios, educadores y fuerzas de seguridad; así como protocolos más claros y de obligado cumplimiento que se compaginen con recursos materiales y humanos suficientes. n