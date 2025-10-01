Una promoción de la ULL de hace 50 años celebra al fin su orla

La tercera promoción de licenciados y licenciadas en Matemáticas de la Universidad de La Laguna desarrolló sus estudios entre 1970 y 1975. Sin embargo, al finalizar su formación nunca celebró una ceremonia formal de graduación y entrega de orlas. Aprovechando el quincuagésimo aniversario de esta generación de titulados, ayer el Aula Magna Blas Cabrera Felipe de la Facultad de Ciencias acogió un emotivo acto que ha servido para cerrar, por fin, este ciclo

En la ceremonia estuvieron presentes la vicedecana de la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, María Candelaria González Dávila; Anatael Cabrera de Armas, que fue profesor en aquella promoción y actuó en calidad de padrino; Inés Plasencia Cruz, egresada de esa tercera promoción; y el ex rector Antonio Martinón Cejas, que también fue profesor de este grupo.

La tercera promoción de estudios de Matemáticas de la Universidad de La Laguna (1970/75) está integrada por Antonio Acevedo Hernández, José Aldea Marín, Virgilio Cabrera Moreno, Álvaro Dávila González, Máximo Galán Núñez, Juan Antonio García Cruz, Jesús Gómez Campos, Francisco González Lemus, Claudio Jerez Díaz, José Guillermo López Rodríguez, José Guillermo, Santiago Luis García, Francisco Martín Cabrera, Julián Román Padrón Martín, Inés Plasencia Cruz, Ramón Prieto Rodríguez, Juan Reyes Santana, Celestino Rodríguez Llabrés y Antonio Sierra García.

Inés Plasencia Cruz, única mujer de la promoción, que fue elegida para hablar en nombre del alumnado, reflexionó que, pese a haber pasado muchos años, los lazos que unen a quienes integran ese grupo siguen sin romperse. Esos años fueron tanto un «aprendizaje académico como una escuela de vida, llenos de retos y desafíos». Por ello, celebró no solo haber finalizado los estudios, sino haber podido aportar como profesionales algo a las generaciones posteriores. Tuvo un recuerdo tanto para el profesorado que les ayudó aquellos años como para los compañeros ausentes.