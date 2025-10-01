ÓBITO
Muere a los 91 años la etóloga británica Jane Goodall, experta mundial en chimpancés
EFE
Londres
La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) y por "causas naturales", según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales.
