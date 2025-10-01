Jorge Rey alerta de un cambio brusco del tiempo en los proximos días: "En Canarias esperamos precipitaciones en..."

Jorge Rey, el joven meteorólogo conocido por sus predicciones basadas en la observación de fenómenos naturales y el método de las cabañuelas, ha compartido un nuevo vídeo en el que anticipa el clima de los próximos días. El experto ha dado un toque de atención a todos los ciudadanos después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activase la alerta roja en algunos puntos de España. Las precipitaciones provocadas por la borrasca ex-Gabrielle ya han dejado su impacto en varias ciudades del Mediterráneo, por lo que Rey hace un llamado a la prudencia. En Canarias, sin embargo, se espera una situación diferente.

El tiempo en España vuelve a estar marcado por la llegada de lluvias y tormentas. Según el pronóstico de Jorge Rey del pasado domingo, las precipitaciones se concentran en Extremadura, la Comunidad Valenciana, Tarragona y Zaragoza, con chubascos más débiles en el Cantábrico.

El inicio de semana fue más complicado como ya se ha visto, porque en el Mediterráneo se han intensificado las tormentas. Durante la semana, se podrían ver "situaciones peligrosas en algunos puntos", señaló Rey. Pese a ello, el meteorólogo ha descartado que se vaya a repetir un episodio similar al de DANA del año pasado, aunque advirtió de posibles riadas puntuales.

Una semana marcada por la borrasca Gabrielle

Jorge Rey avanzaba que a partir de hoy miércoles, las tormentas serán más débiles y residuales en la Comunidad Valenciana y Baleares. El meteorólogo explica que todo este episodio está vinculado a la borrasca ex-Gabrielle. Este fenómeno nació como un huracán en el Atlántico, pero llegó a España desgastado: "Este huracán, que aunque ya no llega como huracán a España, sí que viene para traer mucha inestabilidad. Ya a partir del jueves y viernes, la situación tenderá a estabilizarse con la llegada de anticiclones, que "no serán demasiado fuertes", que permitirán jornadas más tranquilas.

El experto también indicó que, aunque casi todas las nubes cargadas de agua ya ha caído en la península, algunos frentes asociados a Gabrielle continuarán avanzando hacia el Reino Unido y podrían volver a afectar a la península en octubre.

En Canarias habrá estabilidad con pequeñas lluvias aisladas

En Canarias, Jorge Rey ha adelantado que las precipitaciones serán escasas y sin relevancia: "En las Canarias esperamos algunas precipitaciones débiles, y muy poca importancia". El archipiélago afrontará en los próximos días un escenario muy distinto al de la península. Aunque se esperan algunos chubascos aislados, las previsiones indican que serán de carácter débil y no tendrán impacto relevante. El joven meteorólogo subraya que "la acumulación de precipitaciones destacará en la península ibérica, aunque en Canarias apenas veremos lluvias puntuales".

Esta situación está provocada por la influencia de los anticiclones atlánticos. Sin embargo, la llegada de restos de Gabrielle puede dejar algo de nubosidad y lloviznas en las vertientes norte, especialmente en islas de mayor relieve como Tenerife y La Palma.

A pesar de la estabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología recomienda cierta precaución en algunas zonas de riesgo, donde los cambios de viento y nubosidad pueden ser más bruscos. Por suerte, Canarias seguirá disfrutando de temperaturas suaves y un tiempo estable.