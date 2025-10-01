Inés Hernández, superviviente de cáncer de mama: «Si hubiera esperado por la mamografía de los 50 no estaría aquí»

A la tinerfeña Inés Hernández le detectaron un tumor en el pecho cuatro años antes de que le llegara la primera carta para participar en el programa de diagnóstico precoz del Servicio Canario de Salud (SCS). «Lo más grave es que el cribado empieza a los 50; yo me hacía una mamografía al año, pero si llego a esperar quizás no estaría aquí», resalta.

El diagnóstico llegó en enero de 2024, como un jarro de agua fría y tras una revisión rutinaria. Hernández no contaba con ello, se había palpado un bultito, pero no creía que fuera un tumor. Cuando le dijeron que había que hacer una biopsia, comenzó a intuirse lo que venía. «Sentí más miedo el día que supe que tendría que darme quimioterapia que durante el propio diagnóstico, es un tratamiento aterrador», explica.

Para la tinerfeña, las sesiones fueron muy duras. En la última, incluso, recuerda que casi iba arrastrándose. Durante el tiempo que estuvo en este tratamiento solo pensaba en sobrevivir. «Cuando llegaba la noche, daba las gracias por haber sobrevivido un día más y me consolaba con que quedaba uno menos para acabar. Luego te das cuenta de que esto no acaba», confiesa. Desde su perspectiva, es una situación similar a la de un partido de fútbol en el que el jugador arranca suplente: «Te han puesto en el banquillo, ves como la vida pasa y cuando tienes que volver a jugar es muy difícil».

El miedo a la quimioterapia

Asimismo, advierte que la enfermedad no concluye con la última quimioterapia, cuando se toca la campana –un gesto simbólico que ella nunca llegó a realizar–, sino que los síntomas y el miedo persiguen al paciente durante el resto de sus vidas. «El pelo empieza a crecer y cada vez tienes mejor aspecto, por lo que es muy complicado que se vea que sigues cansada», subraya. Por el momento, aún tiene muchas secuelas que le impiden vivir.

Como ella misma dice, ha aprendido a vivir caducándose cada dos horas. «El tratamiento hormonal me está destrozando, tengo dolores articulares, cansancio y un sinfín de síntomas. Todo este tiempo me he dedicado a sobrevivir; ahora quiero vivir y ya tendré tiempo de ser más meticulosa». Asimismo, como le ocurre a la gran mayoría de pacientes, su gran miedo es sufrir una recaída. «Cualquier dolor te pone alerta, pero tienes que aprender a vivir con esa angustia».

Durante su discurso insistió en respetar el ritmo de cada persona, un mensaje que va muy en línea con la campaña anunciada por la AECC. «Cuando nos dijeron que este año sería el primero que tendríamos voz y que visibilizaría más el punto de vista de las emociones me sorprendió mucho y, sobre todo, me pregunté cómo es posible que no hubiera sido así en el resto de ediciones», sostiene.

Carga histórica

Desde su perspectiva como paciente, la campaña de este año es muy real. Según defiende, las mujeres siempre han llevado una carga histórica que se intensifica al padecer cáncer. «Sufrimos la enfermedad como mujer, como madre, como hija, como esposa y como trabajadora e intentamos cumplir en todos esos aspectos, cuando lo que realmente necesitas en un momento así es minimizar las tareas y las complicaciones», argumenta.

En este sentido, también destaca que los mensajes de ánimo en los que –con buena intención– la gente le decía que tenía que ser fuerte a veces tenían el efecto contrario al deseado. Se trata de una enseñanza que aprendió cuando le tocó vivir la enfermedad en primera persona porque antes ella también intentaba dar consejos a quienes pasaban por una situación similar. «Yo no quería ser una guerrera, es más, en muchas ocasiones ni podía serlo, yo solo soy resistente y esas palabras suponen una carga añadida para el paciente».

Lo negativo del positivismo

Durante el acto, la psicóloga de la AECC Cristina Concepción manifestó que la sociedad siempre intenta extraer un aspecto positivo de cada situación. Y, en este caso, pasar por un cáncer es un aprendizaje agridulce, muy difícil de integrar para muchas pacientes.

Al respecto, Hernández subrayó que, aunque el positivismo es necesario, muchas veces está sobrevalorado. «Me preguntan mucho si ahora, después de sobrevivir, veo las cosas distintas y mi respuesta es que yo no necesitaba un cáncer para aprender nada. En un futuro quizás lo vea distinto, pero por el momento lo siento así y creo que cualquier sentimiento es válido», reconoció.

"La AECC me salvó la vida"

Eso sí, la tinerfeña tiene mucho que agradecer. No solo a los oncólogos y al resto del equipo sanitario, sino también a la asociación que le ha salvado la vida. «No solo es una ayuda para nosotros, como pacientes, sino que también son un gran apoyo para nuestras familias», concluye.