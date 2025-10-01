Viajes del Imserso: ¿cómo puedo conseguir mi código para hacer la reserva si no me ha llegado la carta?

Los viajes del Imserso se empezarán a comercializar a partir del 6 de octubre. Sin embargo, la carta necesaria para que los jubilados puedan reservar sus viajes aún no ha llegado a todos los hogares, lo que trae de cabeza a más de uno.

La llegada de las cartas del Imserso es una pieza clave en todo el proceso, ya que en la misma, además de la información sobre los usuarios aparece un código clave que es necesario para poder acceder a las reservas y, sin él, no hay nada que hacer.

Por ello, son muchos los mayores que están preocupados, pensando en que, quizás este año, no podrán adquirir estos viajes tan necesarios en su vida, con los que no solamente conocen lugares nuevos a precios económicos, sino que se relacionan con personas en sus mismas circunstancias y, por qué no decirlo, crean bonitas amistades.

¿Pero qué pasa si no recibes la carta?

Pues, como ya hemos comentado, el hecho de no recibir la carta implica no obtener el código para reservar los viajes, así que, lo más probable es que no puedas disfrutar de unas vacaciones junto al resto de pensionistas. Sin embargo, este no es motivo para preocuparse, porque hay algunas opciones con las que podrás recibir este código.

Un cartel en una agencia anuncia los viajes del Imserso. / Alex Domínguez

Uno de ellos es enviando un mail al Imserso a través del correo buzon@imserso.es, pero tendrás que esperar una respuesta de la institución.

Otra opción es contactar en el teléfono 912667713, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a las 18:00 horas, para buscar la solución. Pero, además, hay un método que muchos desconocen y que será aún más rápido.

QR

Para lograr el código sin necesidad de contactar con nadie solo necesitarás tener a mano la carta del año anterior. En ese documento, encontrarás un código QR y, una vez que lo leas con tu dispositivo móvil, ya podrás descargarte la carta de la presente edición.