El Gobierno destina 23 euros más a cada usuario de los centros de discapacidad de Canarias

El Gobierno de Canarias destinará 23 euros más a cada usuario de los centros de discapacidad que ofrezcan el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) —aquellos que permiten desarrollar la capacidad de decisión sobre su propia vida y prevenir situaciones de dependencia—. Así lo dio a conocer esta mañana la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en su visita a la Fundación Aldis, que atiende a menores y jóvenes con discapacidad.

"El precio actual de una plaza SPAP está en 36 euros y la idea es subirlo a 59 euros", reveló. Este aumento permitirá acercar la financiación pública al coste real de los servicios, que cada vez se encuentran con más barreras económicas para afrontar el día a día. "Ahora, con el nuevo convenio de Dependencia y Discapacidad que firmaremos próximamente con los cabildos, podremos poner en marcha esta medida", explicó. Delgado reconoció que esta acción mejorará la atención de este colectivo y también planteó la posibilidad de aumentar la oferta de plazas. "Somos conscientes de que aún hace falta una mayor disponibilidad", añadió.

Visita

La visita a las instalaciones le permitió profundizar en la labor que desempeña la Fundación Aldis e indagar en las necesidades a las que se enfrenta. La directora del centro de día, Jennifer Ramos, señaló que la dotación económica es un apoyo fundamental para aumentar el ratio de personas que atienden y mejorar la calidad de atención para los usuarios. "Nos tenemos que adecuar a las necesidades de cada usuario y hay veces que esa adaptación supone un coste superior", confesó. Por ejemplo, algunos usuarios necesitan terapias individuales, lo que supone también un aumento de tiempo y trabajo.

El centro de Aldis atiende a diez jóvenes mayores de edad y con discapacidad por la mañana, en horario de 9:00 horas a 16:00 hora. Y a otros nueve en horario de tarde, de 16:00 horas a 18:30 horas. "Los que ocupan las plazas del turno de tarde son derivados del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), y los del turno de mañana suelen venir recomendados por médicos u otras familias", explica Ramos.

Equipo

El equipo de la fundación está formado por dos pedagogos, tres logopedas y dos trabajadores sociales. Además de un amplio número de voluntarios, que en su mayoría participan en el programa de Promoción a la Autonomía. En concreto, este plan está dirigido a jóvenes con diversidad funcional. "El objetivo es proponerle a los chicos formaciones en los distintos habitáculos del centro", contó la directora. Pues las instalaciones cuentan con un pequeño supermercado, una sala de cine e incluso una peluquería y centro de estética. "A veces recibimos formaciones, por ejemplo, una peluquera viene una vez al mes para darles clase", agregó. La fundación también cuenta con convenios de formación con otras empresas para potenciar el desarrollo de los jóvenes. Los jóvenes del turno de tarde, en cambio, sí que se encuentran estudiando. "Hay quienes realizan cursos de formación profesional (FP) adaptados y nosotros servimos de apoyo", matizó.

No obstante, la fundación también atiende a 150 menores con discapacidad cognitiva. De hecho, la Consejería ha destinado 50.000 euros, a través de la Dirección General de Discapacidad, para los proyectos mayoritariamente destinados a este colectivo: un programa de estimulación (que recoge los campos de los profesionales, la atención temprana y la estimulación cognitiva) y otro de atención social (donde se ofrece información y asesoramiento a las familias).