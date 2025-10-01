Día Internacional de las Personas Mayores: un reconocimiento al valor de la experiencia

El 1 de octubre rendimos homenaje a nuestros mayores. Se trata de una jornada que busca dar visibilidad a quienes han construido, con esfuerzo y dedicación, la base de nuestra sociedad. No es solo un día simbólico, es una invitación a reflexionar sobre cómo cuidamos a este colectivo y qué lugar le damos en nuestra vida diaria.

En Wayalia Tenerife sabemos bien la importancia de este reconocimiento. A través de nuestro trabajo con las familias de la isla, vemos a diario cómo las personas mayores son un pilar fundamental, no solo por lo que aportaron en el pasado, sino por lo que siguen aportando hoy: sabiduría, compañía y un ejemplo constante de resiliencia.

Una etapa con retos y oportunidades

España es uno de los países con mayor esperanza de vida en el mundo, lo que es un motivo de orgullo, pero también un desafío. A medida que la población envejece, se hace más evidente la necesidad de brindar apoyo especializado que permita a los mayores vivir con dignidad y seguridad. Problemas como la soledad, la falta de movilidad o la dependencia parcial son realidades que afectan a muchas familias y que requieren respuestas cercanas y humanas.

El cuidado en casa, una opción cada vez más valorada

Poder permanecer en el hogar, rodeados de recuerdos y en un entorno familiar, es uno de los mayores deseos de las personas mayores. Contar con ayuda profesional en casa significa mantener la autonomía sin renunciar a la seguridad y al acompañamiento que tanto necesitan. En este sentido, los cuidadores no solo realizan tareas prácticas, también generan confianza y compañía, lo que mejora notablemente la calidad de vida de los mayores.

En Wayalia Tenerife, esta es la base de nuestra labor: ofrecer un cuidado que va más allá de la atención física, poniendo en el centro el bienestar emocional y el respeto a la persona. Cada historia y cada familia son únicas, y por eso el acompañamiento siempre debe adaptarse a cada situación.

Un día para agradecer y mirar hacia adelante

El Día Internacional de las Personas Mayores no debería quedarse en un gesto puntual. Es, sobre todo, un recordatorio de que nuestra sociedad avanza cuando reconoce y protege a quienes la han sostenido durante décadas. Escuchar a los mayores, atender sus necesidades y acompañarlos en esta etapa es la mejor forma de demostrar gratitud.

En Wayalia Tenerife nos sumamos a este homenaje convencidos de que cuidar es un acto de amor y de justicia. Porque honrar a los mayores es también construir un futuro más humano y solidario para todos.

Para más información sobre cómo acompañamos a las familias en el cuidado de sus mayores, puedes ponerte en contacto en el 822 05 47 89 o visitarnos en calle Nava y Grimon, 17 en La Laguna de Santa Cruz de Tenerife.