Una de cada cuatro mujeres con cáncer de mama en Santa Cruz de Tenerife tiene menos de 50 años

En 2024, un total de 803 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De ellas, una de cada cuatro tenía menos de 50 años, la edad a la que comienzan las mamografías de cribado. Aunque gracias a la detección precoz y a los nuevos tratamientos, la supervivencia a cinco años ha crecido hasta el 85,5%, se trata de una enfermedad que deja secuelas de por vida en quienes la padecen y en su entorno más cercano. De hecho, el 36% de las supervivientes afirma tener mala calidad de vida.

En la provincia occidental, siete de cada diez pacientes (68%) tienen miedo de que la enfermedad reaparezca y más de la mitad (57%) confiesan que están preocupadas por su aspecto, según datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además del impacto en la salud física y mental, una de cada diez isleñas también tiene que lidiar con problemas económicos, en especial, aquellas más jóvenes.

De los más de 2.500 isleños atendidos en 2024 por la entidad, el 29% (704 personas) luchaba contra el cáncer de mama: 638 como pacientes y 66 como familiares. Para comprender mejor a estas mujeres, este año la AECC se ha tomado a pecho lo de ir más allá de ese primer diagnóstico y del tratamiento posterior.

Precisamente, han cogido esta última expresión, Nos lo tomamos a pecho, como lema para la campaña que han desarrollado para el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre. El presidente provincial de la asociación, Andrés Orozco, apuntó que la novedad este año es que se trata de una iniciativa creada y protagonizada por las pacientes y por su entorno. "En ediciones anteriores habíamos diseñado el spot desde la distancia, pero nos dimos cuenta de que nos estábamos equivocando porque los usuarios nos comentaron que muchas veces no se veían reflejados", argumentó.