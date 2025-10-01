Condecoran a dos responsables de investigar el ‘caso Mediador’

La Policía Nacional celebró ayer a su patrón, los Santos Ángeles Custodios, en Los Realejos. En el acto se impuso la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a dos de los responsables de la investigación del caso Mediador, que desató una tormenta política y policial en Canarias. Los profesionales distinguidos por dicha operación son el inspector jefe José Antonio Bueno, que estaba al frente del Grupo de Delitos Informáticos, y la oficial Vanesa Porteiro, que actuó como instructora y secretaria en dicho expediente.

El caso Mediador destapó una trama para cobrar comisiones a empresarios del sector ganadero para retirar o minimizar sanciones económicas, así como a inversores con intenciones de implantarse en Tenerife. Algunos de los responsables eran el entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, exdirector general de Ganadería de Canarias; el sobrino del anterior, Taishet Fuentes, sobrino del anterior y que lo sustituyó en la Dirección General de Ganadería del Archipiélago, así como el conseguidor Marco Antonio Navarro Tacoronte, entre otros.

Meses después de explotar la operación, José Antonio Bueno y todo el Grupo de Delitos Informáticos denunciaron por acoso al entonces jefe de la Brigada de Policía Judicial, Francisco Moar, que acabó apartado del caso. Moar denunció al comisario jefe provincial, Luis Felipe San Martín, por violencia machista con un vídeo en el que supuestamente amenazaba a su expareja con su arma reglamentaria. San Martín fue detenido y apartado de su puesto.

El jefe superior y el delegado del Gobierno central en la provincia tinerfeña, ayer en el acto. | A. JIMÉNEZ

Dos años después, Moar acabó detenido también por su presunta relación con la organización criminal liderada por el ciudadano libanés Mohamed Derbah, que trataba de que la Policía Nacional no le cerrara varios clubes cannábicos en el Sur de Tenerife. Cuando fue apresado en Galicia, Moar tenía en su casa 145 gramos de cocaína.

Resumen del año

Precisamente, en su resumen del último año de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, el jefe superior de Policía, Jesús María Gómez, mencionó los «clubes cannábicos», junto a otros términos como servicios humanitarios, pornografía infantil, cocaína, trata de personas, esteroides, hachís, heroína, tusi, agresiones sexuales u homicidios, entre otros.

Otros dos profesionales distinguidos con la Cruz Blanca al Mérito Policial fueron un subinspector y un agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Santa Cruz de Tenerife, por participar en una operación que permitió la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina (psicoestimulante, también conocido como cristal). Dicha droga pertenecía al famoso cártel mexicano de Sinaloa y se halló en una guardería (depósito de drogas) situado en Alicante.

Uno de los distinguidos con la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco fue el agente Raúl Pérez Acosta, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Este funcionario tomó parte en una investigación que permitió desmantelar una organización criminal cuyos cabecillas simulaban que eran dueños de viviendas para después venderlas a personas de buena fe. Falsificaron las escrituras de 18 casas en total, entre ellas una situada en las Ramblas de Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria, y que está valorada en unos dos millones de euros. En uno de los registros, los agentes hallaron 50 kilos de hachís.

También se reconoció la labor del fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui; el director y médico de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes de El Hierro, Luis Miguel González, por su trabajo con personas llegadas en cayuco, así como al responsable de la Unidad Canina de la Policía Local de Adeje, Antonio Rómulo Arteaga, por su colaboración extraordinaria con la Policía Nacional en registros de casas o locales para la detección de drogas.

A la hora de recoger el diploma, Arteaga subió al escenario con uno de sus canes, Imoque, con el que muchas personas quisieron hacerse fotografías al acabar el evento. Dicho profesional estuvo acompañado en Los Realejos por el jefe de la Policía Local de Adeje, el subcomisario Ricardo Reyes, quien destacó que el reconocimiento es una colaboración entre ambos cuerpos de seguridad en diferentes servicios en una de las zonas turísticas más importantes del país.