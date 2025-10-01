La Comunidad Valenciana tendrá un centro de atención al trauma para víctimas de la dana, de abusos sexuales y mujeres maltratas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha participado este miércoles en el encuentro sobre salud mental organizado por Levante-EMV en el marco del Foro de la Reconstrucción que impulsa este diario para abordar el avance de la recuperación de la dana del pasado 29 de octubre desde diferentes ámbitos y prismas.

Junto a Mazón y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, también intervendrán el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez; el jefe del Servicio de Psiquiatría Hospital Dr. Peset, José María Martínez Raga; y el jefe del Servicio de Psiquiatría de la Fe, Alberto Domínguez. Asimismo, han asistido otros miembros del Consell como José Antonio Rovira y Nuria Martínez, titulares de Educación y Justicia, respectivamente.

El president ha sido el encargado de abrir la cita, incidiendo en la relevancia de la salud mental en el contexto de la riada. Mazón ha destacado que aunque el "golpe ha sido durísimo", ha cogido a la Generalitat "con los deberes hechos" en esta materia, que "ya era una prioridad" antes de la dana.

Gracias entre otras cosas, ha expuesto, al plan de salud mental aprobado semanas antes del 29-O y dotado con 750 millones de euros. "Gracias a él, la capacidad de respuesta de la Generalitat se incrementó para atender con recursos reales las consecuencias en salud mental de las personas afectadas por la riada, que aún perduran".

Aumento de plantilla

Asimismo, Mazón ha destacado el incremento de "200 puestos de salud mental" acometido también un mes antes de la dana, que posteriormente ha tenido continuidad con la incorporación de otras 431 nuevas plazas, 111 de ellas en los departamentos de salud afectados por la dana. "En suma -ha resumido-, un aumento del 60 % y un 74 % más que en los ocho años anteriores", ha subrayado el president.

"No pensábamos ni queríamos que el recién nacido plan tuviera que lidiar con el mayor reto de salud mental en la historia reciente de España", ha indicado el jefe del Consell, quien ha detallado también la actuación desplegada por la Generalitat desde los días inmediatamente posteriores a la tragedia, cuando apenas se podía acceder a la zona cero.

Ya el 2 de noviembre, ha recordado Mazón, se desplegaron 124 profesionales en los municipios más afectados. Casi en paralelo se abrió un centro de atención en Feria Valenciana, a lo que se añadieron siete unidades de atención al trauma en varios departamentos afectados. En total se han atendido a 2.000 personas, ha destacado el dirigente popular.

Centro de atención al trauma en 2026

De cara a futuro, Mazón ha anunciado la creación de un "centro de referencia en atención al trauma psicológico" para "finales de 2026" que atenderá "no sólo a los afectados por las riadas sino también a personas con traumas más complejos, como mujeres maltratadas o menores víctimas de abusos sexuales".

El dirigente popular ha incidido a lo largo de su discurso en la importancia de la salud mental en el proceso de reconstrucción, ya que "los bienes dañados se deben recuperar para quien va a utilizarlos de nuevo, que son las personas". Lo que ha llamado la "recuperación moral", que "se consigue cuando nos sentimos seguros".

Así, ha destacado que "más importante que reconstruir un puente es curar un trauma", y, citando a Julio Cortázar y la frase que a él se le atribuye, "un puente es un hombre cruzando un puente", ha insistido en que son las personas las que dan sentido a la reconstrucción. "Para que lo que se está reconstruyendo tenga sentido, las personas deben tener tranquilidad, seguridad y confianza".

Mazón ha defendido que todo este esfuerzo "ha venido para quedarse", ya que la "reconstrucción exige un esfuerzo aun mayor en salud mental". Por eso, ha anunciado también la "próxima apertura de hospitales de día para adultos e infancia y adolescencia" en las zonas dana, y ha recordado la reciente aprobación del servicio de prevención al suicidio con seguimiento proactivo 24 horas.