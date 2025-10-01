'Juego Seguro'
Adiós a 'juega con responsabilidad': este mensaje se sustituirá en las webs de apuestas por avisos sobre el riesgo de pérdidas o ludopatía
Las plataformas de juego online deberán sustituir los mensajes de 'juega con responsabilidad' por avisos sobre que el juego puede provocar ludopatía o que la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%
Patricia Martín
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento obligará a las webs de apuestas y juego online a mostrar mensajes de advertencia sobre los riesgos de adicción o las pérdidas económicas que puede conllevar el juego. Los avisos sustituirán a los mensajes actuales sobre 'juega con responsabilidad' o 'juega responsablemente'.
Para ello, se desarrollará el Real Decreto 958/2020, que se aprobó hace cinco años para regular las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, con una resolución y dos anexos que se sacarán a información pública en los próximos días.
Bustinduy, en el acto 'Juego Seguro', celebrado por el Ministerio, ha adelantado que las plataformas de juego online deberán mostrar tres mensajes diferentes, con el mismo formato que tienen los carteles de advertencia de los paquetes de tabaco. En primer lugar, deberán informar de que el juego puede provocar ludopatía. En segundo lugar, que la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75% y, en tercer lugar, que las pérdidas del total de jugadores superan, en cuatro veces, sus ganancias.
El ministro ha indicado que estos sistemas de advertencia se mostrarán en las webs o apps y en la publicidad online, es decir, en banners y vídeos en las redes. Bustinduy ha justificado esta medida en que "la responsabilidad" sobre la adicción o las pérdidas "no debe caer en los usuarios sino en las autoridades, que son las que tienen el deber democrático de que los entornos a los que accedan sean seguros".
