Vivir con propósito: los centros de día como columna vertebral de un nuevo envejecimiento.

En el corazón de San Cristóbal de La Laguna se está escribiendo una nueva historia sobre lo que significa envejecer. Frente al modelo tradicional de cuidados, el Centro de Día Aguere representa un cambio de paradigma: ya no se trata de esperar pasivamente el paso del tiempo, sino de crear las condiciones para que cada día tenga sentido y propósito. Aquí, las arrugas no son marcas de la edad, sino mapas de experiencias que merecen seguir ampliándose.

Los centros de día para personas mayores han dejado de ser aquel recurso asistencial desconocido para convertirse en espacios imprescindibles en una sociedad que cada vez lo necesita más. Representan una respuesta necesaria a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: acompañar el proceso de envejecimiento manteniendo la dignidad, la autonomía y la ilusión por vivir.

Para comprobar este cambio, acudimos al Centro de Día Aguere y nos reunimos con su directora, María, la cual nos cuenta – mientras paseamos por sus instalaciones – porqué han apostado por un centro de día: "La soledad no elegida es la gran pandemia silenciosa de nuestros mayores. Nuestro objetivo no es 'guardar' a las personas, sino ofrecerles un espacio donde puedan seguir desarrollándose como individuos. Donde se sientan escuchados, valorados y, sobre todo, acompañados".

El modelo de atención ha evolucionado radicalmente. Los centros de día deben dirigir todos sus esfuerzos a trabajar bajo el enfoque de la persona como el centro de todo y para ello deberán personalizar cada intervención según las biografías, capacidades y preferencias de cada usuario. "No se trata de uniformizar, sino de personalizar. De reconocer que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias necesidades y sus propios sueños, ya sean ochenta, noventa o cien años".

Mientras el equipo nos cuenta anécdotas en su sala interactiva, llega Esther, hija de un usuario que acude al centro, y aprovechamos para preguntar cómo se siente tras este cambio en la dinámica familiar: "Al principio sentí cierta culpa, como si estuviera delegando mi responsabilidad. Pronto entendí que no lo estaba dejando sin el apoyo familiar, sino que le estaba regalando la oportunidad de tener una vida social que yo no podía proporcionarle trabajando ocho horas al día y el cual él pasaba solo en casa. La opción de centro de día fue un punto de encuentro mutuo, él está más tranquilo pues no quería desprenderse de su casa y nosotros sabemos que está bien acompañado."

Este sentimiento es compartido por miles de familias canarias que encuentran en los centros de día el apoyo necesario para conciliar el cuidado de sus mayores con sus propias vidas laborales y personales. Lejos de ser una renuncia, se convierte en una decisión que beneficia a todos: los mayores ganan en calidad de vida y socialización, y las familias pueden desprenderse de la angustia constante que supone dejar solo en casa a un ser querido con necesidades de atención.

Vivir con propósito: los centros de día como columna vertebral de un nuevo envejecimiento / El Día

"Mantener a las personas mayores activas física, cognitiva y socialmente es la mejor estrategia de salud pública", comenta la directora. "Retrasamos la dependencia, prevenimos el deterioro y, en definitiva, contribuimos a que envejecer no sea sinónimo de renuncia, sino de continuidad".

“Programas de estimulación cognitiva, terapia ocupacional, ejercicio físico adaptado y acompañamiento en la comunidad no son solo actividades: son herramientas del concepto cada vez más extendido ‘empowerment senior’ que devuelven a las personas el control sobre sus vidas.”

Mientras en la sala común un grupo participa en un taller de memoria, en el patio otro practica ejercicios de psicomotricidad. Las risas se mezclan con las conversaciones. Aquí no se nota el paso del tiempo; se vive con él. Estos centros se han convertido en faros que iluminan un nuevo modo de entender la vejez: no como un destino, sino como otra etapa vital llena de posibilidades.

En una sociedad que a menudo mira hacia otro lado cuando se habla de envejecimiento, los centros de día tejen, día a día, una red invisible de cuidado que sostiene no solo a las personas mayores, sino el propio entramado social. Son, quizás, uno de los mejores reflejos de la sociedad que aspiramos a ser: una que no deja a nadie atrás.