Soluciones para el túnel carpiano en Quirónsalud: aliviar el dolor y recuperar movilidad

Dolor, hormigueo y entumecimiento en los dedos. Estos son algunos de los síntomas del síndrome deltúnel carpiano, la compresión nerviosa más frecuente, ya que se estima que uno de cada veinte adultos lo sufre a lo largo de su vida.

Quirónsalud se ha convertido hospital de referencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta dolencia que, si bien tiene diferentes opciones para abordarlo y tratarlo con resultados efectivos en el corto y largo plazo, requiere de experiencia y profesionales especializados. Así lo han explicado el traumatólogo del hospital Quirónsalud Costa Adeje, el doctor Juan Carlos Gómez Castilla, y el traumatólogo del hospital Quirónsalud Tenerife, el doctor José Antonio Luis-Ravelo, que lideran equipos multidisciplinares para el síndrome del túnel carpiano, que tienen en estos hospitales de Tenerife a su mejor aliado.

Las mujeres entre 40 y 60 años tienen una incidencia mayor, probablemente por causas hormonales y anatómicas, entre otros factores. El embarazo es otro momento de riesgo debido a la retención de líquidos, así como la diabetes, el hipotiroidismo o la artritis reumatoide.

Los trabajos manuales que exigen movimientos repetitivos, posturas forzadas de la muñeca o el uso de herramientas que generan vibración multiplican las posibilidades de padecerlo. “Incluso existe cierta predisposición genética” ya que hay personas “con túneles carpianos más estrechos que las hacen más vulnerables”, adelantan.

¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? Se trata de una inflamación por compresión del nervio mediano a su paso por un canal estrecho en la muñeca, denominado túnel carpiano. Este espacio es rígido y cuando se produce un aumento de presión por engrosamiento del ligamento, inflamación de los tendones flexores o retención de líquidos por lo que el nervio queda atrapado. “Esto genera dolor, hormigueo y entumecimiento en los dedos que dependen de ese nervio” especialmente en el pulgar, el índice y el dedo medio, y con mayor incidencia por la noche. “Algunos pacientes llegan hasta el punto de despertarse y tener que sacudir la mano”, además, apuntan los doctores de Quirónsalud, en fases avanzadas aparece pérdida de fuerza y torpeza para coger objetos.

El síndrome del túnel carpiano y sus síntomas graves provocan molestias que interfieren con el descanso, la concentración y la destreza manual, lo que lleva a pacientes a la baja laboral, especialmente en sectores manuales o de oficina. Hay un factor que es fundamental para la efectividad del tratamiento y la recuperación competa del paciente, señalan los doctores. “La buena noticia es que, cuando se trata adecuadamente, el pronóstico es muy favorable” y la mayoría “recupera la función de la mano y mejora su calidad de vida”. La clave: consultarlo cuanto antes, destacan, ya que “el retraso en el diagnóstico puede dejar secuelas permanentes”.

El diagnóstico del síndrome del túnel carpiano tiene diferentes alternativas. “En la consulta realizamos pruebas clínicas como el signo de Phalen o Tinel, aunque no son definitivas” y la dolencia “se confirma con estudios neurofisiológicos como la electromiografía y conducción nerviosa, que miden la afectación del nervio”.

En Quirónsalud, la ecografía gana espacio para detectar esta patología, ya que “permite valorar cambios anatómicos de manera rápida y no invasiva”, apuntan los especialistas en traumatología en Tenerife.

¿Cómo se trata el síndrome del túnel carpiano?

El tratamiento del síndrome del túnel carpiano dependerá del caso y del nivel de afección, con un abanico de posibilidades que se adaptan a cada paciente para la mejor solución y resultados.

En casos leves o moderados, se prueba inicialmente con medidas conservadoras. “La férula nocturna, que mantiene la muñeca en posición neutral, puede aliviar notablemente el dolor nocturno”, apuntan los doctores de Quirónsalud. En estos casos también han demostrado su efectividad las infiltraciones de corticoides, que “reducen la inflamación y mejoran los síntomas durante varios meses”.

Estas medidas mejoran notablemente con actividades complementarias como “fisioterapia, ejercicios de movilidad y recomendaciones ergonómicas”. Hacer pausas, evitar repeticiones, ajustar la altura de la mesa o reducir la vibración en el trabajo pueden ser opciones correctivas con resultados, que “completan la primera línea de tratamiento”. Estos métodos “tienen eficacia demostrada, aunque no siempre resultan suficientes en pacientes con mayor afectación”, han asegurado los doctores Juan Carlos Gómez Castilla y José Antonio Luis-Ravelo.

Cirugía del túnel carpiano: cuándo y cómo

Cuando el tratamiento conservador fracasa, los síntomas son graves o el estudio neurofisiológico muestra un “daño significativo”, la opción es quirúrgica. “La cirugía consiste en seccionar el ligamento transverso del carpo para liberar espacio al nervio” tanto de manera abierta o endoscópica, minimizando la invasión. Ambas técnicas son “igual de efectivas a largo plazo”, recalcan los especialistas en traumatología, aunque la endoscópica “ofrece a veces una reincorporación más rápida al trabajo”.

La cirugía endoscópica “requiere experiencia y tiene un perfil distinto de complicaciones”, han detallado los especialistas de Quirónsalud.

La cirugía tiene resultados eficaces y demostrados. “La mayoría de los pacientes experimenta un alivio rápido del hormigueo y el dolor, mientras que la recuperación de la fuerza puede tardar semanas o incluso meses si había daño avanzado”, han dicho.

Cómo prevenir el síndrome del túnel carpiano

Para prevenir el síndrome del túnel carpiano “es fundamental mantener una buena ergonomía en el puesto de trabajo” como apoyar el antebrazo, evitar flexiones extremas de la muñeca, usar teclados y ratones adecuados y respetar la altura correcta de la mesa y la silla. Además, realizar pausas frecuentes y alternar tareas ayuda a reducir la sobrecarga.

Del mismo modo, la experiencia de décadas en este tipo de dolencia ha demostrado al equipo de Quirónsalud que “hay ciertos ejercicios de movilidad y estiramiento de los tendones flexores contribuyen a mantener el túnel carpiano menos presionado”.

Ante todo, subrayan los doctores, “el diagnóstico precoz es clave”. En el caso del síndrome del túnel carpiano cada día cuenta, ya que “cuanto antes se detecta, más opciones existen de resolver el problema sin cirugía”.

