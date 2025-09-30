El probiótico como aliado en la prevención de enfermedades

Es bastante conocida la relación entre la higiene oral y las enfermedades de las encías. Éstas figuran entre las que con mayor facilidad pueden trasladar bacterias patógenas al torrente sanguíneo y provocar daños tan severos como la endocarditis bacteriana.

Menciono este aspecto porque sin buena higiene oral, avanzaríamos poco, por mucho medicamento o suplemento probiótico que utilicemos.

Dando por hecho que hemos concientizado el componente del hábito higiénico, compartiré el mundo del probiótico y su relación con las patologías de la boca y el corazón.

En la cavidad oral tenemos una flora muy variada, hay bacterias beneficiosas y perjudiciales. Cada una con funciones específicas para mantener un equilibrio entre componentes determinantes como la fluidez de la saliva y su pH, entre otros.

Sucede que existen bacterias patógenas (malas), que pelean por abrirse un sitio y a veces llegan a ganar esa lucha, rompiendo el equilibrio y provocando enfermedades.

El patógeno clave en la periodontitis, enfermedad de los tejidos de soporte del diente, es la Porphyromona gingivalis presente en la boca, que al pasar al intestino en cantidades considerables forma colonias, haciendo el intestino más permeable con frecuentes trastornos inflamatorios. Otros patógenos en boca, pasan directamente a la circulación a través de lesiones de mucosas y encías, incluidos los sangramientos en la boca.

Ahí tenemos un caso de cómo un mismo patógeno nos causa daños multi sistémicos facilitando que entren elementos dañinos al sistema circulatorio, y por ende al corazón.

La prevención de las enfermedades no transmisibles ha ido consiguiendo avances muy significativos con el cambio de factores de riesgo clásicos, entre los que se encuentran el tabaquismo, la obesidad y el alcohol. Tanto corazón como boca han visto mejorado su cuidado controlando estos factores de riesgo, sin embargo, persisten otros riesgos concomitantes y debemos evitar que se escapen a nuestro control. Aparece entonces la microbioma intestinal y con ella los probióticos.

A través del tracto digestivo (hasta 13 metros) encontramos todo tipo de microrganismos. Destacamos que la saliva contiene unos mil millones de bacterias por mililitro, y el intestino alberga más de cien billones de células microbianas. La versatilidad en su sitio de adhesión y hábitat, así como su variable patogenicidad es muy acentuada tanto intra como inter individual, por lo que es de intuir la importancia que reviste un equilibrio estable en sus cantidades y en su distribución.

Disbiosis es el término utilizado para referirnos al desequilibrio de los microrganismos (microbiota), pudiendo producirse relativamente fácil ya sea por una infección, uso de antibióticos, estrés y otros. Por lo tanto, una alimentación adecuada que cuide nuestra salud con alimentos ricos en probióticos o incluso la suplementación con estos en momentos puntuales, siempre supervisado por su médico de cabecera, es uno de los pilares más importantes en el cuidado de nuestra flora intestinal.

Los probióticos son organismos que en cantidades adecuadas tienen efectos beneficiosos. Provienen de los fermentados y algunas de sus familias más destacadas y conocidas son los Lactobacillus, los Bifidobacterium y algunas levaduras.

Varias publicaciones científicas avalan su uso como complemento en la regulación de la flora, en ese difícil papel de mantener el equilibrio.

Algunos ejemplos evidencian la dual función beneficiosa de probióticos en la salud oral y el corazón:

El Lactobacillus Casei inhibe bacterias dañinas en boca, disminuyendo caries y enfermedades de encías. A su vez, mejora el metabolismo intestinal disminuyendo la inflamación, por lo que evita el tránsito de patógenos a la sangre.

El L. Reuteri reduce el crecimiento del gran causante de caries, Estreptococcus Mutans. También puede reducir la absorción de colesterol en el intestino, mejorando los niveles de lípidos (grasas) en sangre.

El Bifidobacterium ayuda a disminuir la formación de placa y controlar el mal aliento. Sin embargo, también es capaz de ayudar en el control de triglicéridos y azúcar.

El L. Acidophilus contribuye a prevenir la candidiasis oral, a la vez que ayuda en la absorción de nutrientes.

El Plantarum se adhiere a los tejidos bucales, formando un biofilm que protege de agentes patógenos como una película aislante. Igualmente disminuye el riesgo de acumulación de placas en las arterias.

En ocasiones, necesitamos de suplementos con probióticos, pero incorporando hábitos de vida saludables y una alimentación adecuada beneficiamos la flora intestinal.

Los alimentos ricos en fibra prebiótica tienen la función de servir de nutriente a las bacterias beneficiosas como los Bifidobacterium y Lactobacillus. Son fibras no digeribles presentes en el ajo, cebolla, puerro, alcachofa, espárragos, plátano (no maduro), avena, cebada, legumbres, achicoria.

Otros alimentos son fuente natural de probióticos. Es el caso de los fermentados como el kéfir, yogurt natural, encurtidos, chocolate negro, chucrut, kimchi, miso, tempeh y la kombucha sin azúcares añadidos.

Es recomendable una adecuada hidratación con agua e infusiones. Evitar ultraprocesados y todo lo que incorpore azúcares añadidos. Evitar tabaco y alcohol. Hacer actividad física regularmente y no hacer uso indiscriminado de antibióticos.

No es cuestión de dar un vuelco a nuestro régimen alimentario, pero sí revisarlo y pulir aspectos que destierren lo perjudicial e incorporar el concepto del probiótico como elemento beneficioso para la salud oral y el corazón.