Nestlé invierte cerca de 12 millones de euros en el campo español

“En Nestlé, creemos que una alimentación sostenible es esencial para el futuro de nuestro planeta, y estamos decididos a liderar el camino hacia este modelo. Para ello, la agricultura regenerativa es un pilar fundamental en nuestra estrategia para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050”. Con estas palabras abrió Jordi Llach, director general de Nestlé España, el acto celebrado el pasado jueves. Un encuentro que sirvió de altavoz para explicar cómo la compañía está acelerando su inversión en materia de sostenibilidad.

Para Nestlé, la solución a las emisiones de gases de efecto invernadero, en gran parte generadas por la agricultura y ganadería, está en el campo. Desde 2021, ha invertido 12 millones de euros en España para apoyar a 500 agricultores y ganaderos en proyectos de reducción de emisiones GEI, dentro de un total de 112 millones en sostenibilidad en cinco años. “Trabajamos mano a mano con nuestros proveedores para promover métodos que restauren los escosistemas y protejan los recursos naturales, a la vez que nos aseguramos de que nuestras comunidades agrícolas prosperen”, destacó Llach.

Jordi Aycart, director de Supply Chain y Sostenibilidad; Alberto Vega, director de Comunicación; y Jordi Llach, director general de Nestlé España; junto a Jordi Domingo, de la Fundación Global Nature. / livepicsphoto.com

Tomates y cereales locales de agricultura regenerativa

Hace más de una década, Nestlé puso en marcha la iniciativa ‘Solís Responsable’ con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del tomate que llega a su fábrica de Miajadas, Cáceres. Hoy, todos los tomates utilizados en las salsas Solís se cultivan con técnicas regenerativas como la rotación de cultivos, la cobertura vegetal en invierno o la instalación de setos que atraen fauna útil. “Estas prácticas no solo mejoran la fertilidad del suelo, sino que contribuyen a preservar la biodiversidad local”, detalló.

Con prácticas de agricultura regenerativa es también como 26 agricultores de Castilla y León y Navarra cultivan más de 5.000 hectáreas de grano de trigo, avena y cebada con los que la Compañía elabora sus papillas infantiles en su factoría de La Penilla de Cayón, Cantabria.

La compañía ya ha invertido 1,5 millones de euros en este proyecto y prevé alcanzar los 3 millones en 2027. ¿El resultado? 20.000 toneladas de cereales procedentes de agricultura regenerativa y la reducción en un 40% de media las toneladas de CO2e asociadas a estos cultivos. “Hoy por hoy, podemos afirmar que todos los cereales de las papillas para bebés que elaboramos en nuestra fábrica La Penilla y comercializamos en España ya son de agricultura regenerativa”, destacó el director general de Nestlé España.

Campos de trigo cultivados con técnicas de agricultura regenerativa. Valladolid. / D.R.

Granjas lecheras que reducen emisiones

En Galicia, Asturias y Cantabria, Nestlé trabaja con más de 110 explotaciones lecheras que han recibido ya más de 6 millones de euros en apoyos. Gracias a medidas como la instalación de placas solares, medidas de agricultura regenerativa en los cultivos que sirven de alimento para el ganado o el recubrimiento de fosas de purines, estas granjas lograron reducir más de 43.600 toneladas de CO2₂e a finales de 2024.

Granja lechera que implementa prácticas para la reducción de emisiones. Galicia. / D.R.

Tecnología y biodiversidad

El plan de Nestlé, que la Compañía lleva a cabo junto con agricultores y la Fundación Global Nature, impulsa, además, la incorporación de la tecnología. Un ejemplo es la teledetección satelital, que permite optimizar riesgos, anticipar plagas y mejorar la gestión de suelos. Por otro lado, la compañía ha puesto en marcha, junto con organizaciones como SEO BirdLife, proyectos de biodiversidad que incluyen en proyectos de biodiversidad que incluyen la plantación de setos, la creación de charcas y la instalación de refugios para aves y polinizadores en las granjas lecheras. “La tecnología no es el único componente del cambio, pero está teniendo un papel fundamental porque está disponible y es más económica”, subrayó Jordi Llach.

La descarbonización de la logística

Nestlé avanza hacia la descarbonización de su logística y ya cuenta con más de 40 rutas abastecidas con HVO, un biocombustible renovable que, junto a los camiones eléctricos, han evitado la emisión de 9.000 toneladas de CO2 al año. Al mismo tiempo, ha implementado medidas en sus envases, para que sean más eficientes a nivel medioambiental. Han reducido la cantidad de materiales empleados en el packaging, aumentando la cantidad de reciclados, buscando alternativas a envases de un solo uso y rediseñándolos para que sean más fácilmente reciclables.

Iniciativas para el consumidor: Veggie Plato Nestlé

Para impulsar iniciativas que van del campo a la mesa del consumidor, la compañía ha lanzado VeggiePlato Nestlé. Es una herramienta digital descargable que muestra los grupos de alimentos que deben formar parte de un plato vegetariano creada para quienes buscan llevar una alimentación equilibrada y aumentar la ingesta de protéina vegetal. Laura González, responsable de nutrición en Nestlé: “Está pensado para cualquier persona que busque mejorar su alimentación y cuenta con el respaldo científico de la Academia Española de Nutrición y Dietética".