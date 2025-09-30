Canguros para que 'mamá' salga a flote: un recurso para conciliar la vida laboral y familiar

Josselyn Mercado es madre soltera de un niño de ocho años. Hasta hace poco, le resultaba imposible compaginar la vida familiar y laboral. Encontrar un trabajo fue una tarea densa, pero dar con uno que además fuese compatible con los horarios de su hijo fue prácticamente imposible. Mercado pertenece a ese grupo de familias monomarentales con pocos recursos, donde las labores del día a día presentan hándicaps añadidos. Por suerte, encontró refugio en la Asociación Anchieta que, aunque se dedica a la reinserción social de menores, también presta otros servicios para familias en situación de vulnerabilidad.

La trabajadora social de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias dirigió a Mercado al Proyecto Canguro de la entidad. Se trata de un servicio de apoyo a la conciliación familiar y laboral destinado a núcleos monoparentales con escasez de recursos, principalmente. «Acudí en busca de ayuda. Les comenté mi situación personal y gracias a ellos puede reincorporarme a la vida laboral y compaginarla con mi hijo», relata. Ahora es gerocultura en un centro de asistencia a mayores.

Servicios

El proyecto ofrece servicios de cuidado a niños en franjas horarias en las que las familias carecen de recursos para su atención, como complemento a otros servicios existentes (centros educativos, actividades extraescolares o campamentos). La entidad se centra en brindar una atención integral, transporte, actividades educativas, lúdicas y de apoyo escolar –adaptadas a las necesidades de cada familia–.

«Mi trabajo no tiene un horario fijo. Son ellos quienes se adaptan a mis circunstancias y se encargan de recoger a mi hijo o atenderlo hasta que salga de mi puesto», cuenta Mercado. Para ella, la labor que desempeñan es fundamental. «Tienen un equipo maravilloso y esa red de apoyo que conforman, no solo para mi hijo, sino también para mí, es lo que me ha permitido salir a flote», confiesa. Al final, el objetivo del proyecto no deja de centrarse en favorecer la empleabilidad y la autonomía de las madres.

30 menores

Proyecto Canguro atiende a 30 niños menores de doce años y cuenta con cinco educadoras sociales que rotan por los distintos turnos. «Nosotros abrimos a las 5:30 horas y cerramos a las 22:30 horas», informa la coordinadora del proyecto, María Elena Suárez. El equipo cuenta con varias rutas establecidas para atender las necesidades de cada familia. «Solemos recoger a los niños por la mañana y dejarlos en la acogida temprana del colegio, e incluso llevarlos a actividades o médicos a lo largo del día», agrega. La sede del proyecto cuenta con varias habitaciones para aquellos casos en los que el proyecto tenga que actuar como permanencia, en vez de transporte. «Diseñamos actividades lúdicas para ese periodo en el que mamá está trabajando», matiza.

Y aunque Proyecto Canguro ha sido una gran ayuda para Mercado y su hijo, lo cierto es que la disponibilidad de este recurso tiene un tiempo limitado. «Ya se venció mi año de disfrute y ahora vuelvo a verme un poco en la situación inicial. No tanto por la falta de un empleo, sino por la dificultad para compaginarlo», revela. Mercado es consciente de que no depende de la Asociación Anchieta ampliar ese plazo, ya que se trata de un recurso limitado. Pero sí pide a las instituciones que amplíen este abanico de recursos y brinden más ayuda económica a las actividades del tercer sector.

Visita de Astrid Pérez

En este contexto, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, visitó esta mañana las instalaciones del proyecto para conocer las preocupaciones de estas familias. Se trata de la primera visita que realiza bajo el lema «Escuchar para Avanzar», una iniciativa que le permite conocer de cerca la situación de entidades sociales de las Islas. Pérez aprovechó la ocasión para subrayar la importancia de quienes trabajan en la atención a la infancia y respaldar el cuidado de familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Anchieta, Verónica Polegre, pudo enumerar las dificultades a las que se enfrenta la entidad. «Hay obstáculos económicos y burocráticos que entorpecen nuestra labor de apoyo», reconoció. Además, recordó la importancia de aportar unos mínimos de calidad a esos colectivos vulnerables para que puedan salir adelante. «Nos dedicamos a dar oportunidades y alternativas de igualdad a la población para que puedan atender esas necesidades básicas, pero también somos un apoyo para que sientan que hay alguien que se preocupa por ellos», concluyó.