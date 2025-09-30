Asistencia humana, cercana y de calidad

¿Cuál es la misión principal y la filosofía de Formas Nivaria?

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas a las que acompañamos, proporcionando un servicio humano, cercano y profesional, lo que hacemos siguiendo nuestra filosofía de entender y atender las necesidades individuales de cada persona, creando entornos de apoyo que fomenten el bienestar físico, emocional y social de todas las partes.

¿Qué tipos de servicios ofrecen para mejorar la autonomía de las personas mayores y dependientes?

Hasta el momento, Formas Nivaria lleva un recorrido de años de trabajo, ligado a los siguientes servicios: Servicio de Ayuda a Domicilio, que está orientado a apoyar a las personas mayores o en situación de dependencia en su propio hogar. Incluye tanto la atención personal como la atención doméstica (limpieza básica, preparación de comidas, ayuda en la compra o gestiones). El objetivo principal es acercarnos a usuarios, garantizar su bienestar diario, prevenir riesgos y ofrecer un entorno de confianza y tranquilidad. Por otra parte, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, que aporta un enfoque más preventivo y rehabilitador, buscando mantener y potenciar las capacidades físicas, cognitivas y emocionales de la persona. Engloba la intervención de distintos profesionales especializados, como fisioterapeutas (para mejorar movilidad y prevenir caídas), psicólogos (para el cuidado de la salud mental y emocional), terapeutas ocupacionales (para trabajar la autonomía en tareas cotidianas) y otros perfiles según las necesidades. El objetivo es retrasar el avance de la dependencia y favorecer la participación y la autonomía personal. En la actualidad, estamos trabajando para ampliar y diversificar los servicios que ofrecemos, con la gestión de centros de día para mayores y personas dependientes, destacando la apertura de nuestro Centro de Día Aguere en La Laguna, en donde tenemos como objetivo, ofrecer un espacio para el cuidado diferente, apostando por la innovación y la mejora continua. Trabajamos con distintos avances tecnológicos y asistenciales, creando un servicio especializado en cada detalle de cuidado, para que las personas usuarias y sus familias confíen en nosotros. Para ello, contamos también con un equipo de profesionales expertos, garantizando una implicación personalizada y de calidad. Invito a toda persona interesada a pasar por nuestras dependencias y conocernos, estaremos encantados de resolver las dudas que les puedan surgir.

¿En qué regiones o comunidades están presentes?

Llegamos a todo el archipiélago y ofrecemos y adaptamos nuestros servicios a todas las islas. Esto significa tener en cuenta factores culturales, sociales y geográficos, así como las redes de apoyo disponibles en cada lugar. Nuestro objetivo es que cada intervención sea lo más cercana y efectiva posible, ajustada al contexto en el que vive la persona.

¿Cuál es el papel de los trabajadores y trabajadoras sociales dentro de Formas Nivaria?

Son una pieza esencial en nuestro equipo. Su función es valorar cada caso de manera integral, diseñar planes de atención personalizados y coordinar recursos para dar una respuesta adecuada. Además, acompañan y asesoran a las familias, ayudándolas a comprender los procesos de dependencia y orientándolas en la toma de decisiones.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las familias sobre la importancia de la labor de Formas Nivaria?

Queremos que las familias sepan que no están solas. Nuestro trabajo es acompañarlas, y darles tranquilidad y apoyo profesional experto, en un momento de la vida que puede ser complejo. Confiar en Formas Nivaria significa asegurar que sus seres queridos reciben una asistencia cercana, humana y de calidad, que respeta su dignidad y fomenta su autonomía.