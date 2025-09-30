Albi y el chef Carlos Maldonado reúnen a sus principales proveedores en un evento exclusivo de agradecimiento con una experiencia única

El pasado 24 de septiembre, Albi, empresa especializada en restauración colectiva, celebró un evento exclusivo en Talavera de la Reina junto al reconocido chef Carlos Maldonado. El objetivo: agradecer a sus principales proveedores su compromiso, colaboración e inversión en el desarrollo de proyectos conjuntos que reflejan innovación, sostenibilidad y excelencia en el sector.

La jornada comenzó con una visita a Nüa Eventos, espacio creativo impulsado por Carlos Maldonado y Albi, seguida de un recorrido por el restaurante Raíces, galardonado con una estrella Michelin. Allí, los asistentes pudieron contemplar el recién estrenado mural de la fachada, financiado gracias al apoyo de las marcas patrocinadoras, como muestra del vínculo entre arte, gastronomía y compromiso empresarial.

Participantes del evento de Albi junto al chef Carlos Maldonado durante la experiencia gastronómica en Semillas, escuela de restauración de la Fundación Carlos Maldonado. / El Día

Posteriormente, el grupo se desplazó a Semillas, una escuela de restauración de la Fundación Carlos Maldonado, que ofrece formación a personas en riesgo de exclusión social. En este espacio se realizaron actividades gastronómicas exclusivas del chef, como un taller de cocina cuyo resultado fue un éxito, y todo esto no hubiese sido posible sin la colaboración del equipo de la Fundación Carlos Maldonado.

Entre las empresas asistentes se encontraron Aquadeus, Danone, Ecolab, Electrolux, García Carrión, Garcimar, Gemüsering, JDE, Madrid Hostelería, Oleo Salgado, Pepsi, Sistiaga y Winterhalter, todas ellas actores clave en la cadena de valor de Albi.

El acto contó también con la presencia del alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, acompañado por el concejal de Promoción Económica, Javier Muñoz-Gallego, y la responsable de la Cámara de Comercio, Milagros Aceituno, quienes destacaron la labor de Maldonado en la promoción de Talavera de la Reina y de su cerámica, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El chef Carlos Maldonado comparte con los asistentes su visión gastronómica y social durante la visita a la escuela Semillas / El Día

Durante el evento, Albi quiso reconocer el papel de sus proveedores en la creación del mural del restaurante Raíces de Carlos Maldonado. Laura Arenas, directora de Compras de Albi, les agradeció “su aportación económica, pero sobre todo su compromiso, presencia e implicación”, destacando que “no solo forman parte de este proyecto, sino también de la historia de Raíces y del equipo de Albi”.

Con iniciativas como esta, Albi reafirma su apuesta por construir relaciones duraderas basadas en la confianza, la innovación y la responsabilidad compartida en un sector en constante evolución.