La ULL, la casa de todos: Más de 700 alumnos escogen Tenerife como destino de estudios en su programa de movilidad

Un bullicio de distintos idiomas y acentos inundó ayer la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL). Alumnos del programa de movilidad nacional e internacional pudieron disfrutar de una tarde de encuentro entre iguales que la ULL organizó a modo de bienvenida, aunque con un matiz diferente a otros actos. En esta ocasión, el evento se llevó a cabo en formato de feria y una decena de estands estuvieron a disposición de los estudiantes para ampliar su información sobre los distintos servicios de la universidad: deportes, idiomas, biblioteca, información y orientación, asociaciones estudiantiles y la alianza Stars UE.

El acto no solo les permitió conocerse y entablar conversaciones amenizadas por música y comida, sino que también les brindó la oportunidad de acercarse un poco más a la cultura canaria. Uno de los puestos se encargaba de transmitir información relativa a las Islas y la vestimenta tradicional fue uno de los elementos más llamativos del encuentro. Pese a esta ayuda, algunos alumnos ya mostraban conocimientos superiores a los de una persona que está de paso en Tenerife.

Una experiencia para valientes

Por ejemplo, Armando Chávez, estudiante de Medicina procedente de México, confesó que las playas de arena negra le habían cautivado. «He podido visitar algunos lugares, pero aún tengo pendiente ir a un guachinche a probar la comida local», añadió. Él ya había escuchado hablar de Canarias, pero no fue hasta el momento de rellenar su solicitud de movilidad cuando amplió su información sobre Tenerife. Yona Hermes, de Alemania, y Benjamín Blanc-Vea, de Francia, estudian Biología. Al contrario de Chávez, ellos ya conocían Tenerife. De hecho, su naturaleza y riqueza marina fue lo que les motivó a poner la ULL como lugar de destino.

El acto también contó con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, que aprovechó la ocasión para recodar a los estudiantes la importancia de revisar que las asignaturas que están cursando se corresponden con las que están matriculados y en caso de no ser así, pedir ayuda. Además, confesó su orgullo por quienes estaban en la sala porque, a su juicio, la movilidad es para valientes que se atreven a dejar su hogar y conocer otras culturas e idiomas.

El español como idioma

La vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Inmaculada González, explicó que esta movilidad a Tenerife es una buena oportunidad para aprender el segundo idioma más hablado del mundo. «Les va a servir para experiencias académicas, laborales y personales». Y bromeó con que una pareja también es un buen aliado para aprender el español. Por otro lado, señaló que este año la movilidad internacional ha superado su actividad del último curso.

En este nuevo inicio, la institución ha recibido a más 700 alumnos de movilidad, concretamente a 245 del Programa Erasmus+, 38 extracomunitarios (países fuera de la Unión Europea) y 425 de SICUE (estudiantes de universidades españolas). Aunque estas cifras solo recogen a quienes han llegado para estudiar en el primer cuatrimestre o el curso completo. Por ejemplo, los estudiantes de SICUE aumentarán hasta 475, ya que se prevé que lleguen otros 55 alumnos a partir de enero.

Nacionalidades

Los países de origen de los estudiantes Erasmus son muy variados, aunque la mayoría viajan desde Italia y Alemania. Le siguen Polonia, Francia, Portugal, Chequia y Rumanía, pero la lista de procedencia recoge hasta 13 países. En lo que se refiere a la movilidad extracomunitaria, el rango es aún más amplio. La ULL recibió este año a cuatro becarios de la Fundación Carolina (Argentina, Bolivia y Honduras), otros cuatro de la Fundación Mujeres por África (Guinea Ecuatorial, Madagascar, Senegal y la República Árabe Saharaui Democrática) y seis de las Becas Canarias-África, para estudiantes de posgrado de Benín y Cabo Verde. Además, mantiene 24 convenios bilaterales con Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Reino Unido.

Y aunque el acto se centró en dar la bienvenida a los alumnos extranjeros, González también destacó el aumento de aquellos estudiantes salientes de la ULL que han decidido realizar movilidades Erasmus. «La actividad ha crecido más de un 70% en comparación con el curso anterior y ha sido un hecho muy significativo», apuntó. Así, la ULL no se percibe únicamente como la casa de todos, sino también como el motor de impulso de sus principales estudiantes hacia nuevas culturas y curiosidades.