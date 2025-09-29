El Hospital San Juan de Dios de Tenerife pone el foco en las arritmias cardíacas con motivo del día mundial del corazón

El Hospital San Juan de Dios celebra el Día Mundial del Corazón destacando la importancia de la detección precoz en los casos de arritmias cardíacas, uno de los problemas de salud más frecuentes, y, en algunos casos, más graves, que afectan al corazón.

Las taquiarritmias, caracterizadas por palpitaciones rápidas, son una de las causas más frecuentes de consulta en cardiología. En muchos casos, producen únicamente molestias como pulsaciones rápidas, pero, en otros, pueden acompañarse de síntomas como falta de aire, dolor en el pecho, mareos o incluso pérdida de conocimiento. En situaciones graves, algunas arritmias pueden derivar en muerte súbita cardíaca.

“Las arritmias son un grupo heterogéneo de trastornos: algunas carecen de riesgo vital, mientras que otras, pueden ser potencialmente mortales, especialmente si existen enfermedades cardíacas subyacentes”, explica el Dr. Julio Hernández Afonso, responsable del Servicio de Cardiología y experto en hemodinámica y electrofisiología. Entre ellas, destaca la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente, que multiplica por cinco el riesgo de sufrir un ictus. Se estima que afecta a entre el 2% y el 4% de la población adulta y su prevalencia aumenta con la edad, llegando a afectar a más del 10% de las personas mayores de 80 años.

Afortunadamente, los avances médicos permiten hoy abordar muchas arritmias con tratamientos eficaces. “Gran parte de ellas pueden curarse mediante procedimientos de ablación si se diagnostican a tiempo. Otras requieren medicación o la implantación de dispositivos como los desfibriladores automáticos, que previenen la muerte súbita en pacientes de alto riesgo”, añade el especialista.

El Hospital San Juan de Dios de Tenerife cuenta con una consulta monográfica de arritmiascardíacas y un quirófano especializado equipado con sistemas de navegación electroanatómica, que permiten un diagnóstico y tratamiento de estas alteraciones, de alta precisión. El equipo médico está formado por cuatro cardiólogos electrofisiólogos con amplia experiencia, además de seis cardiólogos especializados en cuidados intensivos, insuficiencia cardíaca, imagen cardíaca y cardiología clínica.

Desde el Servicio de Cardiología se recuerda que, ante síntomas como palpitaciones rápidas, mareos o pérdida de conocimiento, es fundamental acudir a una valoración médica. La detección precoz puede marcar la diferencia entre una vida normal y una complicación grave.