Tribunales
El hermano del rapero Morad, ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes
La policía local atribuye al joven y a otro adolescente dos robos violentos en las fiestas de Molins de Rei
Las víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario con cortes en la cara
Redacción
La Guardia Urbana de Molins de Rei detuvo la madrugada del domingo al hermano del rapero Morad, menor de edad, y a otro adolescente por agredir con un cuchillo a tres jóvenes. Se les atribuyen dos robos violentos de un reloj y un par de teléfonos móviles en las fiestas del municipio.
Las víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario con cortes en la cara. Los dos detenidos actuaban en grupo en torno a la zona de la estación y los hechos tuvieron lugar cuando ya se habían terminado los principales actos de la fiesta y el público se había dispersado. Los Mossos d'Esquadra han puesto al hermano de Morad a disposición de la Fiscalía de Menores.
La policía catalana desplegó un dispositivo durante las fiestas junto a la Guardia Urbana las noches del viernes, sábado y domingo. Se practicaron 13 detenciones, de las que ocho por robos violentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz: 'Me envenena que paguemos por un servicio de limpieza que no se presta
- Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
- Niega a su exnovio e hijos entrar en casa tras decaer una denuncia por maltrato en Tenerife
- El Teide no aguanta más: el parque nacional de Tenerife recibe más de 1,4 millones de vehículos al año
- ¿Cómo aplicará Santa Cruz de Tenerife el 'basurazo'?: un incremento del 50% de media y no se bonificará a la vivienda vacacional
- El Convenio de Carreteras sostiene la vía soterrada del puerto de Los Cristianos a la TF-1
- El presidente del Sobradillo, acusado de agredir a un juvenil