La firma de arquitectura Ingennus afianza su presencia en las Islas Canarias

La arquitectura en Canarias vive un momento de transformación y crecimiento. La necesidad de vivienda social, el auge del sector hotelero y el impulso de nuevos modelos residenciales como el senior living están generando una demanda cada vez más especializada. En este contexto, la empresa de arquitectura Ingennus, con más de tres décadas de trayectoria, consolida su presencia en el archipiélago, con una propuesta que sirve de puente operativo entre la península y las islas.

Presencia en Tenerife y un modelo de trabajo híbrido

Ingennus cuenta con su sede principal en Zaragoza y oficinas en Madrid y Tenerife, desde donde impulsa su actividad y consolida su presencia en el archipiélago. En las islas está desarrollando varios proyectos, entre ellos SOLUM, un complejo de referencia en el sur de Tenerife que refleja la apuesta de la firma por una arquitectura contemporánea, eficiente e integrada en el entorno; o la promoción de viviendas SINGULARE, en Las Palmas, ambas para AEDAS Homes.

Avance de las obras del proyecto SOLUM de Ingennus en Tenerife. / INGENNUS

Su modelo de trabajo se basa en una estructura híbrida: combina la presencia en Tenerife con el respaldo técnico de sus equipos en la península. “Queremos crecer aquí a largo plazo, generando alianzas con empresas canarias y aportando valor desde nuestra experiencia”, añade Ferran Calzada, socio y director de proyectos en Ingennus.

Esta fórmula permite abordar tanto la complejidad normativa del territorio como las especificidades logísticas y administrativas. “Gestionamos desde las islas los servicios más vinculados al sitio, e integramos a equipos de la península en algunos procesos clave. Esa combinación nos permite ser ágiles, eficaces y generar confianza en nuestros clientes”, explica Enrique Santi, director de Desarrollo de Negocio de la firma.

Solvencia técnica y alianzas locales

La propuesta de valor de Ingennus se basa en la solvencia que aporta la empresa. Más allá del diseño arquitectónico, Ingennus es un equipo tecnico que trabaja desde una perspectiva integral: acompaña a promotores e inversores en todo el ciclo del proyecto.

En Canarias, Ingennus pone el foco en los sectores que están marcando el futuro urbanístico y turístico del archipiélago. La vivienda asequible vinculada a la industrialización representa una de sus principales líneas de trabajo. Por otra parte, el mercado hotelero - tanto en nuevas promociones como en rehabilitación -, junto al desarrollo de otros modelos habitacionales como la vivienda sénior, representan un segmento en expansión que demanda soluciones innovadoras, accesibles y sostenibles.

Parte del equipo humano de Ingennus en Madrid el 18 de septiembre en el evento 'Ingennus lights up Madrid". / INGENNUS

Trayectoria y proyectos actuales

Con una actividad sostenida tanto en España como en el ámbito internacional, Ingennus participa actualmente en varios desarrollos residenciales y dotacionales de relevancia.

En Valencia, colabora con promotoras como AQ Acentor y AEDAS Homes en proyectos como la promoción ‘AQ The One’ en Burjassot, y el conjunto de residenciales ‘Alsos, Odina, Nerium y Taray’ en Godella, que estarán terminados entre 2025 y 2026. Algunos de estos nuevos proyectos de Ingennus son edificios en altura, por encima de las 30 plantas, con soluciones innovadoras vinculadas a la sostenibilidad y la optimización de recursos; algo imprescindible en las islas.

En varios puntos de la península la firma proyecta varias residencias de estudiantes para operadores nacionales como Bravo! o Yugo, reforzando así su posicionamiento en el ámbito del living, con soluciones adaptadas a nuevos modelos de habitar.

A nivel internacional, la firma está ejecutando la rehabilitación del Teatro Estatal de Linz, en Austria, y participa en un ambicioso programa de construcción de más de 2.200 viviendassociales en Asunción (Paraguay).

Un interlocutor fiable para nuevos desarrollos

Con una estructura sólida, una visión técnica rigurosa y una creciente implantación en Canarias, Ingennus se posiciona como un socio fiable para afrontar nuevos desarrollos urbanos, turísticos y residenciales, que aspira a ser parte activa del futuro arquitectónico de las islas.

Contacta con Ingennus en Canarias

C/ Valle Menéndez, 5, local 1

Los Cristianos, Arona (Tenerife)

Teléfono: +34 605 592 144