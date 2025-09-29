Conducir sin papeles en regla: lo que de verdad te juegas
Hay quien conduce sin haber obtenido el carnet, con el permiso caducado, sin puntos o con una licencia extranjera no válida
Tu carnet no es “un plástico más”: es la prueba oficial de que puedes llevar un vehículo con seguridad. Aun así, hay quien conduce sin haberlo obtenido, con el permiso caducado, sin puntos o con una licencia extranjera no válida.
Todo eso pone en riesgo a los demás y tiene consecuencias serias: desde multas hasta penas de prisión. La DGT lo resume bien: circular sin papeles en regla nunca sale gratis.
Nunca te sacaste el carnet → delito (art. 384 CP)
Ponerte al volante sin haber aprobado los exámenes es delito contra la seguridad vial.
Penas posibles:
- Prisión: 3 a 6 meses
- Multa: 12 a 24 meses (el juez fija la cuota diaria)
- Trabajos en beneficio de la comunidad: 31 a 90 días
Esta misma respuesta penal se aplica si ya te notificaron la pérdida de vigencia por quedarte sin puntos y aun así conduces.
Si no hay condena penal (por cómo se tramita el caso):
- Infracción muy grave → 500 € de multa (Reglamento General de Conductores).
Ojo propietarios: si cedes tu coche a alguien sin permiso, también te pueden sancionar. En 2023, multaron a 675 titulares por esto.
Carnet caducado → “solo” una multa, pero duele
En 2023 se detectaron +52.000 conductores con el permiso caducado.
Sanción: 200 € (sin pérdida de puntos).
Vigencias orientativas:
- Profesionales (C1, C, D1, D, E): hasta 65 años, cada 5 años; a partir de 65, cada 3.
- Resto (AM, A1, A2, A, B, BE): hasta 65 años, cada 10 años; desde 65, cada 5.
Te quedaste sin puntos: ¿cuándo no puedes conducir?
Quedarte a cero no te prohíbe conducir hasta que Tráfico te notifica la pérdida de vigencia.
Desde esa notificación:
- Prohibido conducir.
- Si conduces, es delito (mismas penas que el punto 1).
- Debes entregar el permiso a la DGT.
¿Y si te olvidas el carnet en casa?
No es delito, pero pueden sancionarte por no exhibir la documentación en un control. En 2023, +1.000 conductores fueron multados por no presentar permiso, permiso de circulación o ITV.
Solución práctica: app miDGT → permiso digital con validez legal en España.
Otras jugadas que salen caras
Incumplir condiciones del permiso (p. ej., llevar gafas si te lo exige, adaptaciones):
- Infracción grave → 200 €.
Conducir un vehículo para el que tu permiso no habilita (ej.: coche con un AM de ciclomotor):
- 500 € + –4 puntos.
- En 2023: 7.266 infracciones de este tipo.
Permisos extranjeros en España: reglas rápidas
Permisos de la UE/EEE:
- Si son indefinidos o con vigencia muy larga, debes renovarlos en España tras 2 años de residencia.
- No hacerlo: 200 €.
Permisos de países no comunitarios:
- Válidos 6 meses desde que resides en España.
- Luego, canje si hay convenio.
- No canjeas siendo canjeable: 200 €.
- No canjeas sin convenio (o permiso no canjeable): 500 €.
En 2023, la DGT impuso más de 37.000 sanciones por permisos no válidos o sin canjear.
Qué hacer hoy mismo
- Revisa la fecha de tu carnet y pide cita si toca renovar.
- Si estás sin puntos o cerca, infórmate del curso de recuperación.
- ¿Permiso extranjero? Comprueba si te toca renovar/canjear y en qué plazo.
- Descarga miDGT para llevar la documentación en el móvil.
Conducir es un derecho condicionado. Mantén el permiso al día y evita convertir un descuido en un delito.
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz: 'Me envenena que paguemos por un servicio de limpieza que no se presta
- Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
- Niega a su exnovio e hijos entrar en casa tras decaer una denuncia por maltrato en Tenerife
- El Teide no aguanta más: el parque nacional de Tenerife recibe más de 1,4 millones de vehículos al año
- ¿Cómo aplicará Santa Cruz de Tenerife el 'basurazo'?: un incremento del 50% de media y no se bonificará a la vivienda vacacional
- El Convenio de Carreteras sostiene la vía soterrada del puerto de Los Cristianos a la TF-1
- El presidente del Sobradillo, acusado de agredir a un juvenil