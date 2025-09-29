Conducir sin papeles en regla: lo que de verdad te juegas

Tu carnet no es “un plástico más”: es la prueba oficial de que puedes llevar un vehículo con seguridad. Aun así, hay quien conduce sin haberlo obtenido, con el permiso caducado, sin puntos o con una licencia extranjera no válida.

Todo eso pone en riesgo a los demás y tiene consecuencias serias: desde multas hasta penas de prisión. La DGT lo resume bien: circular sin papeles en regla nunca sale gratis.

Nunca te sacaste el carnet → delito (art. 384 CP)

Ponerte al volante sin haber aprobado los exámenes es delito contra la seguridad vial.

Penas posibles:

Prisión : 3 a 6 meses

: 3 a 6 meses Multa : 12 a 24 meses (el juez fija la cuota diaria)

: 12 a 24 meses (el juez fija la cuota diaria) Trabajos en beneficio de la comunidad: 31 a 90 días

Esta misma respuesta penal se aplica si ya te notificaron la pérdida de vigencia por quedarte sin puntos y aun así conduces.

Si no hay condena penal (por cómo se tramita el caso):

Infracción muy grave → 500 € de multa (Reglamento General de Conductores).

Ojo propietarios: si cedes tu coche a alguien sin permiso, también te pueden sancionar. En 2023, multaron a 675 titulares por esto.

Carnet caducado → “solo” una multa, pero duele

En 2023 se detectaron +52.000 conductores con el permiso caducado.

Sanción: 200 € (sin pérdida de puntos).

Vigencias orientativas:

Profesionales (C1, C, D1, D, E) : hasta 65 años , cada 5 años ; a partir de 65, cada 3 .

: hasta , cada ; a partir de 65, cada . Resto (AM, A1, A2, A, B, BE): hasta 65 años, cada 10 años; desde 65, cada 5.

Te quedaste sin puntos: ¿cuándo no puedes conducir?

Quedarte a cero no te prohíbe conducir hasta que Tráfico te notifica la pérdida de vigencia.

Desde esa notificación:

Prohibido conducir .

. Si conduces, es delito (mismas penas que el punto 1).

(mismas penas que el punto 1). Debes entregar el permiso a la DGT.

¿Y si te olvidas el carnet en casa?

No es delito, pero pueden sancionarte por no exhibir la documentación en un control. En 2023, +1.000 conductores fueron multados por no presentar permiso, permiso de circulación o ITV.

Solución práctica: app miDGT → permiso digital con validez legal en España.

Otras jugadas que salen caras

Incumplir condiciones del permiso (p. ej., llevar gafas si te lo exige, adaptaciones):

Infracción grave → 200 €.

Conducir un vehículo para el que tu permiso no habilita (ej.: coche con un AM de ciclomotor):

500 € + –4 puntos .

+ . En 2023: 7.266 infracciones de este tipo.

Permisos extranjeros en España: reglas rápidas

Permisos de la UE/EEE:

Si son indefinidos o con vigencia muy larga , debes renovarlos en España tras 2 años de residencia .

o con , debes tras . No hacerlo: 200 €.

Permisos de países no comunitarios:

Válidos 6 meses desde que resides en España.

desde que en España. Luego, canje si hay convenio .

si . No canjeas siendo canjeable : 200 € .

: . No canjeas sin convenio (o permiso no canjeable): 500 €.

En 2023, la DGT impuso más de 37.000 sanciones por permisos no válidos o sin canjear.

Qué hacer hoy mismo

Revisa la fecha de tu carnet y pide cita si toca renovar.

de tu carnet y si toca renovar. Si estás sin puntos o cerca, infórmate del curso de recuperación.

o cerca, del curso de recuperación. ¿Permiso extranjero ? Comprueba si te toca renovar/canjear y en qué plazo .

? Comprueba si te toca y en qué . Descarga miDGT para llevar la documentación en el móvil.

Conducir es un derecho condicionado. Mantén el permiso al día y evita convertir un descuido en un delito.