Baja probabilidad de lluvias y alisio con intervalos de fuerte este martes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte y en las islas más orientales, y alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

Se esperan intervalos nubosos, con predominio de las nubes bajas en el norte y de las altas en el resto de zonas, y las temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas orientadas al sur.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros.

Estas son las condiciones por islas para este martes:

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras horas y en medianías del interior por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en medianías del oeste por la tarde. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en altas cumbres. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste de madrugada y, con menor probabilidad, por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 26

La Gomera

Intervalos de nubes altas con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas en general con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 27

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, en especial en medianías. Temperaturas en general con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 25

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de las nubes bajas en el norte y de altas en el resto de zonas. Temperaturas en general con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, especialmente a primeras horas, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 18 23

Lanzarote

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio ocasionalmente fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 20 27

Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior. Alisio ocasionalmente fuerte, en especial en la mitad sur y a primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 25

Gran Canaria

Intervalos de nubes altas con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las mínimas en costas del sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de madrugada y, con menor probabilidad, por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 26