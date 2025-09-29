Arrancan los exámenes de estabilización del SCS: la mitad de los médicos convocados se ‘salta’ la prueba

Los exámenes del polémico proceso de estabilización del personal del Servicio Canario de Salud (SCS) arrancaron este lunes, jornada en la que estaban llamados a participar un total de 784 médicos, de los que finalmente solo se presentaron la mitad, según estimaciones de Sanidad. Los especialistas de medicina intensiva, de cirugía pediátrica, de hematología y hemoterapia y de anatomía patológica fueron los primeros en enfrentarse a esta prueba, con la que se pretende hacer fijos a 12.428 profesionales –2.323 pertenecientes al grupo A1 Sanitario y 1.215 al A1 de Gestión y Servicios– que desempeñan un puesto en la sanidad pública de las Islas.

En la convocatoria de este lunes participaron nueve de las 61 categorías del grupo A1. Tras ese primer pase de la mañana, celebrado entre las 9:00 y las 11:00 horas, se desarrollaron otros dos turnos: uno de 13:00 a 15:00, para facultativos de áreas como endocrinología y nutrición, medicina interna y cirugía general y digestiva; y otro de 17:00 a 19:00 horas en el que opositaron profesionales de aparato digestivo y de pediatría. Aún hay previstos otros seis días de convocatoria que se desarrollarán entre este martes y el domingo, 5 de octubre, y en los que opositará el personal de las 52 categorías restantes. La más numerosa será medicina de familia, prevista para el fin de semana.

Las pruebas, que tienen una duración de dos horas, se realizan de manera simultánea en las siete islas. De las 8.284 personas llamadas a oposición, el mayor número de aspirantes se congrega en las capitalinas: en Tenerife, los exámenes se celebran en el salón de actos del edificio de Traumatología del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) y en Gran Canaria, en la biblioteca del Doctor Negrín. En el resto del Archipiélago también se han habilitado zonas para desarrollar las diferentes convocatorias previstas para esta semana: en La Palma, en el Hospital Universitario; en El Hierro, en el Insular de Los Reyes; en La Gomera, en el Complejo Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote, en el Hospital Insular; y en Fuerteventura, en el Virgen de La Peña.

Convocados

Para los exámenes de esta semana se ha convocado a facultativos de todas las especialidades, médicos de familia, de urgencia hospitalaria y de admisión y documentación clínica, pediatra de Atención Primaria, odontoestomatólogo y técnico de Salud Pública.

Las pruebas más polémicas

La fecha definitiva de los exámenes se anunció hace menos de tres semanas, durante la celebración de una mesa sectorial. Desde entonces, el personal del grupo A1 –en especial, la plantilla médica– está en pie de guerra con la Consejería de Sanidad por haber convocado las pruebas de segunda fase antes de publicar las adjudicaciones definitivas del concurso de méritos –la primera fase del proceso y en la que se suelen repartir el 80% de las plazas–.

Esta situación anómala obligaba a los facultativos a presentarse al examen, ya que no se habían publicado las listas definitivas por méritos y, por tanto, nadie tenía la certeza de haber obtenido plaza. Para evitar que todo el personal tuviera que pasar por este concurso de oposición, los trabajadores organizaron varias protestas, la última de ellas una huelga indefinida que comenzó el pasado lunes y que fue desconvocada ese mismo viernes.

Suspensión de la huelga

Precisamente, el inicio de los exámenes ha sido uno de los motivos por el que se ha suspendido la huelga de médicos de manera temporal. «Hemos decidido no interferir en el desarrollo de las pruebas, evitando causar perjuicio a los profesionales que las concurrirán», explicaron en un comunicado. Además de esta justificación, el Sindicato Médico de Canarias (CESM) alegó que desconvocaba el paro porque el SCS se había comprometido a publicar la adjudicación de plazas a lo largo de esta semana, cumpliendo con una de sus grandes reivindicaciones.

Impacto en el paciente

En el SCS, siete de cada diez facultativos son temporales. Por ello y al coincidir las pruebas con días laborales, los sindicatos alertaron de que la asistencia médica de esas jornadas se vería notablemente afectada. Sin embargo, Sanidad asegura que a la hora de organizar la actividad semanal ha tenido en cuenta las especialidades que van a examen cada día, para que la OPE tenga el menor impacto posible en el paciente. Además, la Consejería añadió que los exámenes del primer turno concluyeron sin incidencias.