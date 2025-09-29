El área de Física de la ULL lidera un ‘ranking’ nacional

La Universidad de La Laguna (ULL) ocupa el puesto 26 a nivel nacional y el 683 a nivel global en la clasificación de universidades elaborada por Research.com, un portal especializado en evaluar la calidad de la investigación científica mediante parámetros bibliométricos provenientes de diversas fuentes. Este mismo ranking, basado en datos de 2024, sitúa al área de Física de la institución tinerfeña en la primera posición nacional y en la número 78 del mundo.

Con más de 4.000 publicaciones registradas en 2024 y diez investigadores que cumplen los requisitos, el departamento de Física ULL lidera este ranking. La institución lagunera y, sobre todo, la investigación que se lleva a cabo en sus instalaciones también ha sido reconocida en otras áreas como Matemáticas (puesto 13 a nivel nacional), Psicología (puesto 14), Ecología y Evolución (puesto 18), Neurociencia (puesto 18), Ciencias de los Materiales (puesto 19) y Química (puesto 22).

En conjunto, estos resultados subrayan la sólida producción académica y la creciente relevancia internacional de los investigadores de la Universidad de La Laguna, cuyo impacto en la comunidad científica se refleja en un elevado número de publicaciones y citas. En total, 32 científicos de la universidad figuran en el ranking. Asimismo, el número total de publicaciones de estos investigadores asciende a 8.157, con un promedio de 254,91 publicaciones por académico.

Para la elaboración de esta clasificación, se analizaron más de 175.585 investigadores en distintas áreas del conocimiento. En el caso de la Universidad de La Laguna, se incluyeron más de 8.000 publicaciones académicas de 34 de sus investigadores que alcanzaron dicho umbral.

Research.com detalla en su web la metodología utilizada para elaborar esta clasificación, que se basa exclusivamente en fuentes bibliométricas reconocidas a nivel global, ya sean de acceso público o provenientes de organizaciones con amplia experiencia en la recopilación de datos.