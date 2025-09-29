Temporal
Alerta roja por lluvias en Valencia: una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta
No ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función"
Redacción
La borrasca extratropical que afecta a la Comunitat Valenciana, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia).
Las fuertes lluvias que se han registrado esta noche en han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano.
Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, según informa Avamet- han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.
El área metropolitana de Valencia, especialmente en l´Horta Sud -zona cero de la dana del pasado 29 de octubre- ha registrado fuertes tormentas esta madrugada.
En Castellón, la primera tormenta intensa de este episodio de lluvias ha dejado esta tarde 61 litros por metro cuadrado en Les Useres, en la comarca castellonense de l’Alcalatén, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).
- Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión
- A prisión cuatro de los ocho últimos detenidos de la banda de Añaza por el brutal asesinato en Tenerife
- Dulce Xerach: un ‘casco azul’ de la cultura canaria
- La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife iniciará en 15 días la última fase de la mejora de la calle de La Rosa
- Las Vegas en Granadilla de Abona: un oasis en el abandono
- La vida en el caserío de Las Vegas, en Granadilla de Abona
- Pleno al 15 en Valdebebas: el Tenerife amplía su racha con un 1-3 al Castilla