Tiempo en Canarias este lunes: cielos nubosos y lluvias débiles en islas de más relieve

Cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales este lunes en las islas de más relieve, principalmente en medianías, y apertura de claros por la tarde, y en el resto, despejado con nubes vespertinas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas.

Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Mínimas con pocos cambios.

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

En el mar habrá componente noreste fuerza 5 o 6 en costas sureste y oeste. Marejada o fuerte marejada. Noreste fuerza 3 a 5 en la costa norte. Marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 o 2,5 metros en costa suroeste, variable 1 a 3 y rizada o marejadilla.

Previsión del tiempo por islas para este lunes:

Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos en el este y de cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general, menos acusado en costas. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento del noreste flojo en general, más intenso localmente.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 27

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur. Se esperan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías del norte a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general, menos acusado en costas. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas en general en ligero descenso, más acusado en las máximas de vertientes norte y este. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 20

LANZAROTE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 26

Cielos nubosos en Canarias. / Alicia Armas

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 26

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se prevén lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26