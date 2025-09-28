Petite Lorena, humorista: "Mi humor es de color carne como las bragas de las abuelas"

Dicen que a la tercera va la vencida o que no hay dos sin tres. Y es que la entrevista con Petite Lorena (El Paso, 1978) se planificó una vez, a punto estuvo de cristalizar en un segundo intento y no fue hasta la tercera tentativa cuando se pusieron las bases de una conversación corta, directa y sin censuras. «Mi humor es de color carne como las bragas de las abuelas», compara en una de sus respuestas sabiendo sobre la marcha que acababa de dar un posible titular. «¡Ahí lo tiene, ya está resuelta la entrevista!», apostilla sin poder evitar una sonora carcajada.

No nos acabábamos de encontrar.

La cosa se estaba poniendo difícil, pero es no he parado la pata... Mucho trabajo.

Eso es una buena señal, ¿no?

No crea. Trabajar no es sinónimo de que todo va bien. A veces hay que buscar tiempo para crear. Me da miedo bregar mucho y que se pierdan los momentos de creatividad. Eso sale del aburrimiento, de los instantes en los que dices ¿y ahora qué hago? Si estoy picando piedra no tengo tiempo de aburrirme.

¿Pero si la cosa va bien no hay por qué ir a buscar cambios?

Que te vaya muy bien no beneficia al estilo de comedia que haces. Éste es un género que se nutre de los fracasos, de los divorcios, de los asuntos que se tuercen, de las tragedias... Eso siempre tiene mucha más chicha que cuando las cosas salen rodadas.

La regla número uno, ¿mejor reírse, aunque sea de uno mismo?

Mis mejores estados para crear han sido los peores momentos de mi vida. Cuando las cosas están mal hay que intentar darles una vuelta y aburguesarme no es algo que entre en mis planes, ni en el presente ni en el futuro... No sé estarme quieta.

¿Siente que se ha convertido en un referente para muchas personas cuando se trata de pasar un ratito de ocio o diversión?

Lo que siento es que he crecido como persona, que tengo 47 años y que no soy la misma mujer que hace dos décadas. A nivel personal sí que percibo esa evolución de la que me habla, pero en el mundo de la comedía creo que aún estoy madurando; que sigo un poco verde... Quedan muchas cosas por hacer y, sobre todo, hacerlas de otra manera.

Voy a recurrir a un tema del Gran Combo de Puerto Rico para preguntarle, ¿hay escenario ‘pa’ tanto cómico/a?

Sí [responde sin rodeos]...Cada uno/a tiene sus singularidades; no hay ninguno/a que sea igual al de al lado. Cada uno/a tiene un color distinto a la hora de hacer humor. Yo no establezco ninguna distinción entre el humor negro, blanco, amarillo o azul. Todos caben en un escenario, ¿no?

¿Y el suyo de qué color es?

¿El mío? [silencio]. Mi humor es de color carne como las bragas de las abuelas.... ¡Ya está, ahí tiene su titular! ¿Es bueno?

No es malo.

Lo sabía [ja, ja, ja]... No crea que no me he dado cuenta.

Petite Lorena / E. D.

¿Entonces, de qué color es su humor?

Blanco no es y negro tampoco. Igual tendríamos que hacer una encuesta para saber de qué color es el humor de Petite Lorena. ¿Le puedo pedir un favor?

Sí...

...yo sé que usted lo va a poner bien, pero, por favor, escriba bien mi nombre. Es Petite Lorena. Una ve cada cosa por ahí que se queda loca. A veces he leído crónicas donde aparezco fotografía delante de mi nombre y me llaman de otra manera: Lorera Petit, Pettite, Petitte... Es Petite Lorena, como suena, pero ya le digo: yo sé que usted lo va a escribir bien.

Vale, ¿Lorena Petit?

Con e final y Petite por delante... [vuelve a sonreír]

Es broma.

Lo sabía, pero por si acaso apunte: Lorena Petite. Son muchos años en esto; un montón de tiempo viendo el mismo error.

¿Cuántos años?

Pues ya más de 25, casi 26, y aquí seguimos. Peleando todos los días, no queda otra.

Eso sí que es un manual de resistencia y no lo de Pedro Sánchez.

Eso respondo yo muchas veces cuando se interesan por mi trayectoria, pero dejemos al presidente a un lado que el pobre ya tiene lo suyo. ¡Le están dando por todos lados! Yo no me he recorrido España en un coche, pero sí que he hecho muchos kilómetros por las carreteras canarias.

¿Iría con unos acompañantes de fiar?

Sí, aunque la mayoría de las veces lo hice en solitario.

¿Alguna vez pensó en bajarse de la guagua?

Me ha costado mucho cogerle el geito y encontrar mi voz. Yo quiero que mi comedia se parezca a mí, pero eso no es tan sencillo de conseguir. Cuando te dicen aquello de «sé tu misma», échate a temblar porque no es fácil ser una misma. Claro que he querido bajarme de la guagua, pero al final dije y si sigo hasta la siguiente parada y no lo hice.

¿Por qué se quedó?

Porque me gusta ver cómo los vídeos que hago gustan, porque me sorprende ver que se venden todas las entradas en un teatro, porque las mujeres cada vez estamos mejor consideradas en el mundo de la comedia... Esto no siempre ha sido así. Los primeros veintipico años fueron difíciñes, pero luego la cosa mejoró algo [ja, ja, ja].