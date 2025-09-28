Primero de ESO: el curso donde se ‘atascan’ más estudiantes en Canarias

Una acumulación de factores de diversa naturaleza hacen de 1º de la ESO la verdadera prueba de fuego de los alumnos de Canarias, una suerte de curso-escollo para los estudiantes que inician la Secundaria. Así se explican los responsables de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias el dato que sitúa a los alumnos de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) como los más repetidores.

Son chicos y chicas de entre 11 y 12 años que afrontan el que es uno de los mayores cambios a nivel formativo: un nuevo centro, el aumento exponencial en el número de materias y diferencias metodológicas importantes. Eso, obviamente, sin dejar de lado el hecho de que se trata de un momento vital para cualquier niño o niña: el inicio de la adolescencia.

Una tendencia nacional

La preocupación por el ligero repunte en las tasas de repetición en primero de la ESO no es un asunto que atañe solo a Canarias, donde la cifra se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional con un 8,9 para este curso. «Las razones que están detrás de este aumento pueden ser el cambio de etapa; una cuestión más de estructura que del traslado físico de un colegio de Educación Infantil a un instituto de Secundaria. De hecho existen centros públicos –los denominados CEO o Centro de Educación Obligatoria– donde se puede pasar de primaria a secundaria y cursar hasta tercero de la ESO sin trasladarse», explicó esta misma semana el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera. «Hay que tener en cuenta de que se pasa de tener menos áreas y un tutor asignado a encontrarse con muchos más materiales y un número mayor de profesores. También tienen mucho peso esos cambios biológicos y psicológicos del alumnado en esa etapa, incluso esa sensación de libertad que proporciona el paso del colegio al instituto», añadió el portavoz del departamento.

Esta tendencia es similar, por lo tanto, a los datos publicados recientemente en el estudio Datos y Cifras del Ministerio de Educación. La tasa de repetición en ese nivel –que coincide con el paso de la escuela al instituto– es del 9,1% a nivel nacional. Por lo tanto, parece evidente que algo pasa en ese curso-frontera entre la educación primaria y la secundaria. «Estamos seguros de que detrás de ese ligero incremento en la tasa de repetición hay una acumulación de factores», insistió Cabrera. «Son importantes cuestiones como que se pasa de tener uno, dos o tres profesores a tener hasta una decena de docentes distintos, algo que puede influir».

Para los responsables educativos canarios la clave para «acercar» estas dos etapas formativas y evitarles a estos jóvenes fracasos y frustraciones está en la reducción de las ratios. Es decir, es necesario que los grupos sean más pequeños. Es un aspecto en el que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está trabajando desde el curso pasado. «Y de hecho comenzamos precisamente en ese curso, en 1º de la ESO», apuntó Cabrera.

Menos alumnos por clase

Que los profesores y profesoras puedan a atender a grupos de alumnos más pequeños es una batalla histórica. Se comenzó pasando de una treintena a 27 estudiantes por clase. Recientemente, se ha logrado que haya solo entre 22 y 25 estudiantes por clase, especialmente si hay alumnos con dificultades. «Y es una medida en la que seguiremos trabajando: el objetivo es aumentar los apoyos y refuerzos del alumnado que tiene dificultades con profesorado de especialidades como pedagogía terapéutica», explicó el portavoz del departamento canario. En segundo lugar, además de intentar que los alumnos logren una atención más cercana para atajar cualquier problema a tiempo, el foco de Educación está puesto en mejorar la coordinación entre Primaria y Secundaria para que el salto entre ambos niveles formativos no sea traumático. «Desde hace años estamos fomentando esa coordinación entre alumnos y profesores de un mismo distrito educativo para que este cambio que comentamos sea lo menos radical posible».

Otra de las medidas de la Consejería para limitar el número de repetidores es la colaboración con ayuntamientos y entidades para desplegar una mejor red de clases extraescolares.

Diferencias notables entre cursos

En Canarias, las tasas de repetición se han mantenido «más o menos» constantes a lo largo de los últimos años. A veces van un punto por encima de la media nacional y otras un punto por debajo, como sucedió en 1º de la ESO durante el pasado curso 2023-2024 con ese 8,9. Es una tasa para el cómputo de todo el Archipiélago que desciende drásticamente en 2º de la ESO y pasa a un 5,7. Para 3º se sitúa en un 6,5 y para 4º vuelve a bajar a 5,4.

Muchos menos en la privada

Una de las curiosidades está en que los baremos son significativamente menores si se comparan los centros públicos con los privados. Si se disgregan ambos tipos de centros, en los privados la tasa de repetición en 1º de la ESO es tan solo del 3,9 frente al 10,6 de los públicos. ¿Qué razones explican tal diferencia? ¿Se justifica esa diferencia en que muchos de estos centros facilitan el paso de Primaria a la ESO sin tener que trasladarse a otro instituto? «Habría que hacer un análisis riguroso para saber a qué se debe esto», valoró Cabrera. «Podría ser por no tener que cambiar de centro, sí, pero en realidad no estamos seguros de que esa sea la causa principal porque también existen instalaciones públicas donde eso se puede hacer», insistió. «Lo que está claro es que tenemos que seguir mejorando».

Una medida excepcional

Tener que repetir el curso no debe ser asumido ni como un castigo ni como un fracaso. Es una herramienta que debería emplearse solo de forma excepcional pero cuya solución está en la mejora y ampliación de la red de apoyos a los chicos y chicas que afrontan esta nueva e ilusionante etapa formativa.